Drobul delicat de pește pregătit pentru ziua de Paște de Călugării de la Mânăstirea Putna

De: Paul Hangerli 10/04/2026 | 07:30
Drobul ca la Mânăstirea Putna

După un post lung și anevoios, care ne-a curățat nu doar trupul, ci și sufletul, masa de Paști devine mai mult decât un prilej de bucurie – este o adevărată sărbătoare a Învierii. În această zi sfântă, gospodinele aleg să pregătească bucate cu rost și înțeles, inspirate din tradiția mănăstirilor.

Vă aducem astăzi o rețetă aparte, învățată de la părinții Mănăstirii Putna,un drob de pește, delicat și plin de savoare, potrivit pentru cei care doresc o variantă mai ușoară, dar la fel de bogată în gust și simbol. Vedeți mai jos ingredientele și linkul pentru rețeta de înroșit ouă.

Ingrediente:

  • 1250 g trunchi de crap
  • 1250 g file de novac
  • 40 ml ulei de măsline
  • 1 linguriță sare
  • 1 linguriță piper
  • 50 ouă de prepeliță
  • 2 cepe medii
  • 25 g unt
  • 1 legătură ceapă verde
  • 1 legătură mărar
  • 1 legătură pătrunjel
  • 1/2 căpățână usturoi
  • 2 ouă

Cum prepari drob de pește

Peștele se spală bine și se pune la fiert în apă cu puțină sare. Se lasă la foc potrivit până când carnea devine fragedă, apoi se scoate și se lasă la răcit. După ce s-a răcit, se curăță cu grijă de oase și se toacă mărunt, cu cuțitul sau la mașina de tocat, pentru a păstra textura cât mai naturală.

Călirea și aromele

Ceapa se toacă fin și se călește în unt și puțin ulei de măsline până devine aurie și dulce. Se adaugă apoi peștele tocat și se amestecă ușor, pentru a împrumuta din aromele cepei.

Verdeața, ceapa verde, mărarul și pătrunjelul, se toacă mărunt, iar usturoiul se zdrobește. Toate acestea se adaugă peste compoziția de pește, împreună cu sarea și piperul.

Legarea compoziției

Se adaugă cele două ouă crude peste amestec și se omogenizează bine, până când compoziția devine legată și ușor de modelat.

Separat, ouăle de prepeliță se fierb, se curăță și se păstrează întregi pentru a fi așezate în mijlocul drobului, ca simbol al vieții și al Învierii.

Asamblarea drobului

Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă ușor cu ulei, se așază jumătate din compoziție. Se aliniază ouăle de prepeliță fierte, apoi se acoperă cu restul de amestec, presând ușor pentru a se lega bine.

Coacerea

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade și se lasă la copt aproximativ 40–50 de minute, până când drobul capătă o crustă rumenă și frumoasă.

Servirea

După ce este scos din cuptor, drobul se lasă să se răcească puțin, apoi se taie felii și se așază cu grijă pe masă, alături de ceapă verde, ridichi și, după gust, puțin muștar.

Este o mâncare care aduce liniște și echilibru, potrivită pentru masa de Paști, când bucuria Învierii se împletește cu recunoștința pentru cele primite.

Cuvânt cu speranță de la Sfântul Iustin Popovici

Așa cum fiecare bucățică pregătită cu răbdare și credință aduce mai aproape gustul copilăriei și al tradiției, tot astfel și masa de Paști devine o comuniune a sufletelor, nu doar a celor dragi, ci și a celor care au păstrat aceste rânduieli vii de-a lungul vremii. Sfântul Iustin Popovici confirmă toate acestea cu blândețe:

„Toată istoria creștinismului nu este altceva decât istoria unei singure și unice minuni, a minunii învierii lui Hristos, care se continuă neîntrerupt în inimile creștinilor, zi de zi, an de an, veac de veac, până la cea de-a Doua Venire.”

