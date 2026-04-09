Cum faci pască fără aluat în 10 minute. Rețeta simplă a lui Chef Sorin Bontea

De: Irina Maria Daniela 09/04/2026 | 07:30
Cum faci pască fără aluat în 10 minute. Sursa foto: Shutterstock / Facebook

Pasca este un desert specific Paștelui și se pregătește în Vinerea Mare de către toate femeile din familie. Pe lângă rețeta tradițională cu aluat, gospodinele care țin la silueta lor sau nu au prea mult timp pentru a găti pot încerca rețeta simplă de pască fără aluat a lui Chef Sorin Bontea. Acesta susține că este ușor de făcut și durează 10 minute.

Creștin ortodocșii serbează Paștele pe 12 aprilie și, în Săptămâna Patimilor, gospodinele fac ultimele cumpărături pentru a pregăti bucatele tradiționale. Pe lângă ouăle roșii de Paște, drobul de miel, friptura sau ciorba, se servește și desertul specific acestei sărbători.

Cum faci pască fără aluat în 10 minute

Chef Sorin Bontea propune o rețetă simplă de pască fără aluat, care este gustoasă și potrivită pentru gospodinele care nu au mult timp la dispoziție să gătească. Desertul final va fi aromat, cremos și fin.

În doar 10 minute, produsul va fi gata și va ieși ca la carte dacă urmezi un sfat important al lui Sorin Bontea: toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă nu respecți acest detaliu, compoziția nu mai iese aerată și omogenă.

„Am aici o pască fără aluat, sau puteți să-i spuneți și cheesecake românesc. Pentru această rețetă am nevoie ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Nu este o rețetă complicată’, a explicat Sorin Bontea pe YouTube.

Ingrediente pentru pască fără aluat:

  • 700 g brânză de vaci
  • 400 g smântână
  • 4 ouă
  • 1 lămâie
  • 100 g griș
  • 50 g făină
  • 250 g zahăr
  • 2 plicuri zahăr vanilat
  • 2 eșențe de vanilie
  • 200 g stafide
  • 80 g unt

Cum prepari pască fără aluat:

Ouăle se mixează împreună cu zahărul și zahărul vanilat, timp de 2 minute. Te oprești când vezi că ai compoziția ușor spumoasă.

„Nu foarte mult, pentru că e o rețetă foarte rapidă”, susține Sorin Bontea.

Apoi adaugi brânza de vaci și mixezi bine, până când aceasta se omogenizează.

La pasul trei se adaugă și smântâna pentru a conferi o textură cremoasă și fină.

Urmează untul și esențele de vanilie, apoi se mizează din nou. Pentru o aromă mai intensă se poate adăuga și coajă rasă de lămâie sau de portocală.

Se adaugă făina cu lingurița, treptat, pentru a nu se forma cocoloașe și apoi se adaugă grișul.

La ultimul pas se incorporează stafidele pe care trebuie să le hidratați în apă călduță și apoi să le stoarceți bine.

Cât se coace pasca fără aluat

Toată această compoziție se va turna într-o tavă rotundă cu fund detașabil, unsă cu unt, tapetată cu făină și puțin zahăr.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit, unde va sta la copt pentru 60-70 de minute, la temperatura de 160 de grade Celsius.

După ce se coace, pasca se va lăsa la răcit foarte bine înainte de a fi tăiată. Se servește simplă, cu zahăr pudră, unsă cu ciocolată sau decorată cu felii de fructe proaspete.

Diferența dintre pasca tradițională și cea fără aluat

Spre deosebire de desertul tradițional, pasca fără aluat nu trebuie frământată și nici nu se lasă la dospit. Este o alegere ideală pentru gospodinele care nu au prea mult timp la dispoziție să realizeze toți pașii produsului tradițional.

