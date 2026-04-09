Acasă » Știri » Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt. Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?

Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt. Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?

De: David Ioan 09/04/2026 | 08:07
Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt. Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?
Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt. Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?

Salamul de biscuiți este unul dintre cele mai populare deserturi din România, iar varianta industrială, ambalată și disponibilă în toate supermarketurile, a devenit o opțiune rapidă pentru cei care vor gustul copilăriei fără să mai gătească acasă.

Deși produsul este prezent pe rafturile tuturor marilor lanțuri comerciale, puțini consumatori se uită cu atenție la etichetă pentru a vedea din ce este făcut, de fapt. Lista de ingrediente dezvăluie o rețetă mult mai complexă decât cea tradițională, adaptată pentru producția la scară mare și pentru a garanta termen de valabilitate extins.

Din ce este făcut cel mai popular salam de biscuiți din România, de fapt

Ingredientul principal este reprezentat de biscuiți, care constituie 38% din compoziție. Aceștia sunt preparați din făină de grâu, zahăr, grăsimi vegetale nehidrogenate de palmier, sirop de fructoză-glucoză, lecitină din soia ca emulgator, bicarbonat de sodiu și bicarbonat de amoniu ca agenți de afânare, sare iodată, arome și conservantul metabisulfit de sodiu. Practic, baza desertului este un amestec industrial de biscuiți dulci, diferit de biscuiții simpli folosiți în rețetele de casă.

Pe lângă biscuiți, produsul conține un mix de uleiuri vegetale, printre care palmier, floarea-soarelui și rapiță. Acestea contribuie la textura finală, dar și la stabilitatea produsului. Zahărul apare în cantitate semnificativă, fiind al doilea element ca proporție după biscuiți. Laptele praf este adăugat pentru a îmbogăți gustul și pentru a conferi o consistență mai cremoasă.

Se găsește în toate supermarket-urile din țara noastră, dar ce scrie pe etichetă?

Glazura de ciocolată este realizată din cacao pudră, zahăr, unt de cacao, lecitină de soia și arome. În compoziție se regăsesc și nuci, un ingredient care aduce un plus de savoare, dar și cacao suplimentară pentru intensificarea gustului. Arome diverse sunt folosite pentru a uniformiza profilul gustativ și pentru a reproduce cât mai fidel aroma desertului tradițional.

Din punct de vedere nutrițional, produsul este unul bogat în calorii. O sută de grame furnizează 2125 kJ, adică 508 kcal. Conținutul de grăsimi ajunge la 28,2 g, dintre care 13,4 g sunt acizi grași saturați. Glucidele totalizează 56,4 g, iar zaharurile 35 g, ceea ce explică gustul intens dulce. Proteinele sunt prezente în proporție de 7,2 g, iar sarea în cantitate de 0,6 g.

