60% reducere în toate magazinele LIDL România, începând de astăzi. Despre ce produse este vorba

În această perioadă, înainte de Paște, toată lumea se pregătește intens pentru mesele de sărbătoare: se fac cumpărături, se planifică meniuri și se caută cele mai bune oferte. Vestea bună este că la Lidl au apărut ultimele reduceri, perfecte pentru a completa lista de cumpărături fără a depăși bugetul.

În magazine, dar și prin aplicația Lidl Plus, clienții pot găsi o serie de produse la prețuri reduse. Aceste oferte sunt valabile în perioada joi, 9 aprilie – sâmbătă, 11 aprilie, și includ produse utile pentru masa de sărbătoare sau gustări rapide.

Reduceri la LIDL înainte de Paște

Printre reduceri se numără sărățelele cu unt și brânză (150 g), disponibile cu 60% reducere la a doua bucată, la prețul de 4,96 lei. De asemenea, untul german Pilos cu 82% grăsime (250 g) are o reducere de 19%, ajungând la 5,99 lei. Pentru cei care preferă produsele naturale, mierea de tei Savori din Stup (900 g) este redusă cu 25%, la 18,99 lei. Totodată, amestecul de brânză rasă Milbona (200 g) beneficiază de o reducere de 23%, fiind disponibil la 8,99 lei cu Lidl Plus.

În perioada sărbătorilor, programul magazinelor Lidl suferă modificări. Astfel, sâmbătă, 11 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise între orele 07:00 și 18:00. În zilele de duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie 2026, toate magazinele vor fi închise, urmând ca de marți, 14 aprilie, activitatea să revină la programul normal.

Lidl face parte din grupul Schwarz, prezent în România încă din 2005 prin Kaufland. Retailerul a intrat pe piața locală în 2010, după preluarea rețelei Plus, iar un an mai târziu toate magazinele au fost rebranduite. De atunci, compania a crescut constant, ajungând la sute de magazine, centre logistice moderne și mii de angajați, devenind unul dintre cei mai importanți retaileri din țară.

