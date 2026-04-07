Au apărut primele căpșune românești! Prețurile urcă la 35 de lei/kg înainte de Paște

Primele căpșune românești din acest an au început să apară în piețele din România, cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de Paște. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din această iarnă, perioada de coacere s-a amânat, iar producția este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Temperaturile scăzute și frigul prelungit din primele luni ale anului au încetinit dezvoltarea căpșunelor în solarii, afectând astfel ritmul de recoltare și, implicit, oferta disponibilă pentru consumatori.

Căpșunele românești care au fost culese până acum provin, în special, din sudul țării, unde serile și solariile permit cultivarea timpurie a fructelor. Acești producători locali investesc resurse considerabile în întreținerea serelor, mai ales în perioada iernii, pentru a asigura o temperatură optimă pentru dezvoltarea plantelor. Costurile de încălzire au fost semnificativ mai mari față de anul trecut, ceea ce a influențat prețul final al fructelor.

Prețul unui kilogram de căpșune românești se situează în jurul valorii de 35 de lei, reflectând atât costurile ridicate de producție, cât și oferta mai limitată la începutul sezonului. În paralel, piețele locale sunt alimentate și cu căpșune din import, care sunt mai ieftine, având un preț între 15 și 20 de lei pe kilogram. Această diferență de preț face ca, pentru moment, consumatorii să fie atenți la raportul dintre calitate și cost. Totuși, căpșunele românești sunt apreciate pentru gustul lor natural, intens și aroma specifică fructelor cultivate local.

Pe măsură ce primăvara avansează, producția internă este așteptată să crească semnificativ. Recoltele vor fi mai numeroase, iar fructele vor ajunge treptat în toate piețele mari și micile magazine din întreaga țară. Această creștere a ofertei va contribui, cel mai probabil, la o stabilizare a prețurilor, astfel încât consumatorii să poată beneficia de fructe autohtone proaspete pe întreaga durată a sezonului.

Condițiile meteo, investițiile în infrastructura de cultivare și cererea consumatorilor joacă un rol esențial în determinarea prețurilor și disponibilității. De asemenea, producția timpurie permite fermierilor să ajungă pe piață înainte de sezonul principal, oferind fructe de calitate superioară, chiar dacă în cantități limitate.

