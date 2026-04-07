Acasă » Știri » Au apărut primele căpșune românești! Prețurile urcă la 35 de lei/kg înainte de Paște

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 12:46
Căpșuni/ Sursa foto: Observatorul Prahovean

Primele căpșune românești din acest an au început să apară în piețele din România, cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de Paște. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din această iarnă, perioada de coacere s-a amânat, iar producția este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Temperaturile scăzute și frigul prelungit din primele luni ale anului au încetinit dezvoltarea căpșunelor în solarii, afectând astfel ritmul de recoltare și, implicit, oferta disponibilă pentru consumatori.

Căpșunele românești care au fost culese până acum provin, în special, din sudul țării, unde serile și solariile permit cultivarea timpurie a fructelor. Acești producători locali investesc resurse considerabile în întreținerea serelor, mai ales în perioada iernii, pentru a asigura o temperatură optimă pentru dezvoltarea plantelor. Costurile de încălzire au fost semnificativ mai mari față de anul trecut, ceea ce a influențat prețul final al fructelor.

Prețul unui kilogram de căpșune românești se situează în jurul valorii de 35 de lei, reflectând atât costurile ridicate de producție, cât și oferta mai limitată la începutul sezonului. În paralel, piețele locale sunt alimentate și cu căpșune din import, care sunt mai ieftine, având un preț între 15 și 20 de lei pe kilogram. Această diferență de preț face ca, pentru moment, consumatorii să fie atenți la raportul dintre calitate și cost. Totuși, căpșunele românești sunt apreciate pentru gustul lor natural, intens și aroma specifică fructelor cultivate local.

Pe măsură ce primăvara avansează, producția internă este așteptată să crească semnificativ. Recoltele vor fi mai numeroase, iar fructele vor ajunge treptat în toate piețele mari și micile magazine din întreaga țară. Această creștere a ofertei va contribui, cel mai probabil, la o stabilizare a prețurilor, astfel încât consumatorii să poată beneficia de fructe autohtone proaspete pe întreaga durată a sezonului.

Condițiile meteo, investițiile în infrastructura de cultivare și cererea consumatorilor joacă un rol esențial în determinarea prețurilor și disponibilității. De asemenea, producția timpurie permite fermierilor să ajungă pe piață înainte de sezonul principal, oferind fructe de calitate superioară, chiar dacă în cantități limitate.

Țara europeană care a rămas fără ouă din cauza bolilor aviare. Criza vine chiar înainte de Paște

CITEŞTE ŞI: Statul dă mai mulți bani la deces. Cine beneficiază de ajutorul de aproape 9.000 de lei

Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal monstruos la Survivor. Acuzat că s-ar fi îmbătat și ar fi făcut circ într-un local din Dominicană
Știri
Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal monstruos la Survivor. Acuzat că s-ar fi îmbătat și ar fi făcut…
Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier
Știri
Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
Mediafax
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile...
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
Gandul.ro
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Cum poți să faci grătar la curte, fără teama că vei fi amendat
Adevarul
Cum poți să faci grătar la curte, fără teama că vei fi amendat
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunțul oficial
Mediafax
Un parc din București va purta numele Donald Trump. Anunțul oficial
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în Iran. „Va merge la închisoare”
Digi24
Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în...
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Promotor.ro
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Testat în ROMÂNIA! Funcția inteligentă care îți parchează mașina fără să fii la volan
go4it.ro
Testat în ROMÂNIA! Funcția inteligentă care îți parchează mașina fără să fii la volan
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu picioare” de peste 500 de euro bucata somează Primăria să le îndepărteze
Gandul.ro
Scandal la Timișoara. Artistul care a creat statuia pe care Fritz a montat „ouăle cu...
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal monstruos la Survivor. Acuzat că s-ar fi îmbătat și ar ...
Gabi Tamaș, implicat într-un nou scandal monstruos la Survivor. Acuzat că s-ar fi îmbătat și ar fi făcut circ într-un local din Dominicană
Valentin Sanfira a ieșit mulat pe stradă și s-a făcut „băiat salon”. Divorțul de Codruța Filip ...
Valentin Sanfira a ieșit mulat pe stradă și s-a făcut „băiat salon”. Divorțul de Codruța Filip l-a „revigorat”
Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier
Doliu în politica din România. Gabriel Bolovan a murit într-un accident rutier
Prima reacție a Poliției, după ce Fulgy a fost ridicat de mascați. Imagini rare din timpul descinderii
Prima reacție a Poliției, după ce Fulgy a fost ridicat de mascați. Imagini rare din timpul descinderii
Cardi B, în lacrimi după ce fostul ei soț a fost împușcat? „Nu pot trăi fără el”
Cardi B, în lacrimi după ce fostul ei soț a fost împușcat? „Nu pot trăi fără el”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Gest URIAȘ făcut de Mircea Lucescu pentru Dinamo! Discuții surpriză ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Gest URIAȘ făcut de Mircea Lucescu pentru Dinamo! Discuții surpriză despre plecarea lui Kopic!
Vezi toate știrile