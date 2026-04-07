Acasă » Știri » Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de Paște

Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de Paște

De: Elisa Tîrgovățu 07/04/2026 | 20:13
Doar câteva zile ne mai despart de Paște, iar supermarketurile au început să fie din ce în ce mai aglomerate. Cea mai mare forfotă este la raionul de carne, acolo unde oamenii caută mielul perfect pentru preparatele tradiționale pe care le vor așeza pe masa de sărbătoare.

Produsele din marile magazine variază, iar LIDL, Kaufland, Auchan și Selgros se întrec în preparate și oferte.

Cât a ajuns să coste carnea de miel înainte de Paște

Cu doar câteva zile înainte de Paște, diferențele de preț la carnea de miel sunt vizibile între magazine. La Lidl, un miel întreg (care include capul și organele) este comercializat la prețul de 47,90 lei pe kilogram. În schimb, la Kaufland, atât sfertul anterior, cât și cel posterior de miel au un preț mai ridicat, de 59,99 lei/kg.

La Auchan, prețurile pentru carnea de miel variază în funcție de produs. Un sfert de miel se vinde cu 39,99 lei/kg, în timp ce un pachet destinat pentru ciorbă costă 29,99 lei/kg. Pulpa de miel cu os ajunge la 67,99 lei/kg, iar organele proaspete sunt comercializate la 61,99 lei/kg. În schimb, organele de miel congelate au un preț mai accesibil, de 25,99 lei/kg, conform Libertatea.

Sursa foto: Pixabay

Cea mai bună carne de miel

Carnea de miel de calitate poate fi recunoscută ușor dacă îndeplinește câteva criterii esențiale. În primul rând, trebuie să aibă aplicată ștampila sanitar-veterinară. În plus, există două semne clare pe care consumatorii le pot verifica: dentiția specifică rumegătoarelor și copitele fără gheare, indicii că animalul este sănătos și autentic.

Medicul primar de urgență Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra importanței acestor verificări și a condițiilor de păstrare:

„Provenienţa şi conservarea corespunzătoare impun verificarea existenţei ştampilei sanitar-veterinare, precum şi a dentiţiei, ce trebuie să fie specifică rumegătoarelor, şi a copitelor, ce trebuie să fie fără gheare. Este recomandat să cumpăraţi miei doar din magazine autorizate, ce ţin cont de regulile de igienă şi păstrează carnea la temperaturi mai mici de patru grade”, explică acesta.

Culoarea cărnii este un indicator important al calității. Aceasta poate varia de la roz la roșu, în funcție de alimentația mielului, condițiile în care a fost crescut și rasa din care provine. Cu toate acestea, pentru a fi considerată proaspătă și gustoasă, carnea ar trebui să aibă o nuanță roz, un aspect mătăsos și o textură suplă, chiar dacă nu poate fi atinsă. De asemenea, grăsimea trebuie să fie albă și fermă, semn al unei calități bune.

Tags:

Recomandarea video

