Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Virgil Müller

Este doliu la Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca! Actorul Virgil Müller a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, lăsând un gol imens în inimile celor care l-au iubit și apreciat pentru întreaga sa carieră.

Unii dintre artiștii care au marcat scena culturală clujeană în ultimele decenii a încetat din viață, lăsând în urmă nu doar amintiri, ci și un gol greu de umplut. Virgil Müller a murit la vârsta de 76 de ani, după o carieră de peste 20 de ani în slujba meseriei pe care o iubea.

Doliu la Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

„Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca anunță, cu profundă durere, trecerea în neființă a actorului Virgil Müller, care timp de două decenii a îmbogățit scena clujeană prin talentul, munca și devotamentul său. Prin prezența sa cuceritoare și carisma irepetabilă, Virgil Müller va rămâne mereu în amintirea prietenilor, a colegilor, dar mai ales a publicului pe care l-a servit cu generozitate. Rămas-bun, prieten drag!’, au scris reprezentanții Teatrului Naţional Cluj-Napoca pe Facebook.

Virgil Müller s-a născut pe 14 februarie 1950, la Arad. A urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa prof. univ. G. Dem. Loghin, conf. univ. Dem Rădulescu și lector univ. Adriana Piteşteanu.

Imediat după absolvire, în 1973, a devenit actor al Teatrului de Nord Satu Mare, iar din 1976 al Teatrului de Stat Arad, unde a rămas până la Revoluție, remarcându-se în roluri precum cel al lui Ștefan Valeriu din Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian.

Parcursul său clujean a început în anii ’90, când a devenit o parte integrantă a istoriei postdecembriste a Naționalului. A jucat aici în spectacole de referință, precum Tulburarea apelor de Lucian Blaga și Săptămâna luminată de Mihail Săulescu, ambele în regia lui Mihai Măniuțiu; Scene dintr-o execuție de Howard Barker, regia Theodor-Cristian Popescu; Falstaff după William Shakespeare și Becket de Jean Anouilh, regia Victor Ioan Frunză; Povestiri din pădurea vieneză de Ödön von Horváth, în regia Ancăi Bradu; Zbor deasupra unui cuib de cuci de Dale Wasserman, după romanul omonim al lui Ken Kesey, regia Marius Oltean; Travestiuri de Tom Stoppard, în regia Monei Marian și multe altele.

