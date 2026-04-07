Iubitul Andreei Sîrbu rupe tăcerea după moartea fulgerătoare a asistentei ATI: ”A avut și niște datorii”

Apar detalii controvesate în cazul asistentei Andreea Sîrbu, tânăra de 31 de ani din Târgu Jiu care și-a pus capăt zilelor. În spatele gestului său disperat a ieșit la iveală o poveste de viață greu încercată.

Luni, 6 aprilie, Andreea Sîrbu a fost găsită spânzurată în duș chiar de tatăl său, care își făcea griji că nu îi mai răspundea la telefon. Tânăra de 31 de ani era asitentă medicală, divorțată și avea o fetiță de 7 ani cu fostul soț.

Iubitul Andreei Sîrbu, primele declarații despre sinucidere

Iubitul Andreei, un medic cardiolog din oraș, încă nu și-a revenit din starea de șoc și a mărturisit că tânăra era o fire introvertită, obișnuind să nu vorbească despre grijile și problemele care o apăsau. Potrivit acestuia, se îngrijora constant pentru custodia fetiței sale și ar fi ascuns traumele din viața ei de teamă să nu piardă copilul.

Evenimentele traumatice prin care a trecut și-au spus cuvântul asupra psihicului ei, iar în final a clacat. În urmă cu trei ani, după o noapte petrecută în club, Andreea ar fi fost victima unui viol comis de câțiva indivizi necunoscuți. La acea vreme, ea a depus plângere, însă ulterior a retras-o.

„Era evident că avea foarte multe lucruri pe spatele ei, majoritatea lucrurilor nu le verbaliza ca să găsim o rezolvare. Poate nu am fost suficient alături de ea, poate nu am reuşit să o înţeleg cu adevărat. A ţinut mult în ea. Am înteles că a avut şi nişte datorii. Datorii minuscule, care s-ar fi putut rezolva, dar atât timp cât nu verbaliza. Voia să pară că face faţă. A măcinat-o şi procesul cu copilul, pentru că o ameninţa foarte mult că îi ia copilul”, povesteşte partenerul tinerei.

Medicul cardiolog și-a amintit că a ultima dată când a vorbit cu Andreea a fost duminică seară. Stare ei emoțională nu era tocmai bună și părea că este resemnată și nu mai vedea nicio ieșire din calvarul prin care trecea. A doua zi a fost găsită fără viață.

„Ultima dată am vorbit cu ea duminică, la șapte. Am mesaje în care se resemna. Eu am iubit-o pe fata asta. Durerea pe care ea a creat-o că și-a luat zilele, nu s-a gândit niciodată că are un copil și părinți”, a mai spus medicul cardiolog.

