Iubitul Andreei Sîrbu rupe tăcerea după moartea fulgerătoare a asistentei ATI: ”A avut și niște datorii”

De: Irina Vlad 07/04/2026 | 20:33
Andreea Sîrbu s-a sinucis/ sursă foto: social media

Apar detalii controvesate în cazul asistentei Andreea Sîrbu, tânăra de 31 de ani din Târgu Jiu care și-a pus capăt zilelor. În spatele gestului său disperat a ieșit la iveală o poveste de viață greu încercată. 

Luni, 6 aprilie, Andreea Sîrbu a fost găsită spânzurată în duș chiar de tatăl său, care își făcea griji că nu îi mai răspundea la telefon. Tânăra de 31 de ani era asitentă medicală, divorțată și avea o fetiță de 7 ani cu fostul soț.

Iubitul Andreei Sîrbu, primele declarații despre sinucidere

Iubitul Andreei, un medic cardiolog din oraș, încă nu și-a revenit din starea de șoc și a mărturisit că tânăra era o fire introvertită, obișnuind să nu vorbească despre grijile și problemele care o apăsau. Potrivit acestuia, se îngrijora constant pentru custodia fetiței sale și ar fi ascuns traumele din viața ei de teamă să nu piardă copilul.

Evenimentele traumatice prin care a trecut și-au spus cuvântul asupra psihicului ei, iar în final a clacat. În urmă cu trei ani, după o noapte petrecută în club, Andreea ar fi fost victima unui viol comis de câțiva indivizi necunoscuți. La acea vreme, ea a depus plângere, însă ulterior a retras-o.

„Era evident că avea foarte multe lucruri pe spatele ei, majoritatea lucrurilor nu le verbaliza ca să găsim o rezolvare. Poate nu am fost suficient alături de ea, poate nu am reuşit să o înţeleg cu adevărat. A ţinut mult în ea. Am înteles că a avut şi nişte datorii. Datorii minuscule, care s-ar fi putut rezolva, dar atât timp cât nu verbaliza. Voia să pară că face faţă. A măcinat-o şi procesul cu copilul, pentru că o ameninţa foarte mult că îi ia copilul”, povesteşte partenerul tinerei.

Medicul cardiolog și-a amintit că a ultima dată când a vorbit cu Andreea a fost duminică seară. Stare ei emoțională nu era tocmai bună și părea că este resemnată și nu mai vedea nicio ieșire din calvarul prin care trecea. A doua zi a fost găsită fără viață.

„Ultima dată am vorbit cu ea duminică, la șapte. Am mesaje în care se resemna. Eu am iubit-o pe fata asta. Durerea pe care ea a creat-o că și-a luat zilele, nu s-a gândit niciodată că are un copil și părinți”, a mai spus medicul cardiolog.

 

Ce a putut să pățească Andreea Sîrbu, cu 4 luni înainte să-și pună capăt zilelor. Drama prin care trecea a ieșit abia acum la iveală

Andreea Sîrbu, o asistentă ATI din Târgu-Jiu, a fost găsită moartă în casă. O fetiță de 7 ani a rămas acum orfană de mamă

 

Iți recomandăm
Dani Prințul Banatului a suferit un infarct. Cum se simte acum manelistul
Știri
Dani Prințul Banatului a suferit un infarct. Cum se simte acum manelistul
De ce s-au despărțit Bianca Dan și Marian Grozavu? Motivul real al separării
Știri
De ce s-au despărțit Bianca Dan și Marian Grozavu? Motivul real al separării
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Click.ro
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Digi24
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și ...
Ultimele declarații ale lui Mircea Lucescu, înainte să moară: „Sper să se descurce băieții și fără mine”
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi au fost împreună aproape 60 de ani
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi au fost împreună aproape 60 de ani
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul ...
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș.
Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație ...
Marian Piciu a scăpat de condamnarea de 20 de ani și 9 luni de închisoare. Răsturnare de situație în cazul luptătorului de la RXF acuzat de fapte grave
Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de ...
Cât a ajuns să coste 1kg de carne de miel în supermarketurile din România, cu 5 zile înainte de Paște
Vezi toate știrile