Ce a putut să pățească Andreea Sîrbu, cu 4 luni înainte să-și pună capăt zilelor. Drama prin care trecea a ieșit abia acum la iveală

De: Alina Drăgan 07/04/2026 | 17:06
Noi informații ies la iveală în cazul Andreei Sîrbu, asistenta ATI găsită moartă în propria casă! Tânăra în vârstă de 31 de ani și-a pus capăt zilelor, iar în spatele acestui gest ar fi stat, de fapt, o dramă grea. Asistenta ar fi fost agresată de trei indivizi, după ce ar fi drogat-o într-un club.

O tragedie a zguduit luni, 6 aprilie, comunitatea medicală din Târgu Jiu. Andreea Georgiana Sîrbu, asistentă medicală în cadrul secției de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără suflare în apartamentul său. Din primele informații, tânăra ar fi ales să se sinucidă, fiind găsită spânzurată chiar de către tatăl său.

Andreea Sîrbu trecuse recent printr-un divorț și reușise să obțină în instanță custodia fiicei sale în vârsta de 7 ani. Așa că gestul ei extrem a venit ca un șoc pentru toată lumea, mai ales pentru familie. Chiar tatăl său a fost cele care a găsit-o fără viață.

Alarmat de faptul că nu mai reușea să își mai contacteze fiica, bărbatul a mers la locuința acesteia și a găsit-o spânzurată în duș. A dat imediat alarma, însă cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Andreea.

„La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat, cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la adresa de domiciliu.

Patrula de siguranță publică s-a deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj de ambulanță, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii de 31 de ani”, au transmis autoritățile.

Inițial, sinuciderea tinerei fusese pusă pe seama divorțului, însă acum noi detalii au ieșit la iveală. Se pare că în urmă cu patru luni, aflată într-un club din oraş, tânăra ar fi fost drogată şi apoi violată de trei indivizi.

În urma celor întâmplate, Andreea a depus plângere la poliție, însă a doua zi a retras-o, spunând că a exagerat şi că nu a fost agresată sexual. Deși dosarul a fost clasat există suspiciuni că Andreea ar fi fost şantajată să îşi schimbe declaraţiile și amenințată că o să piardă custodia fetiţei în caz contrar.

 

