Fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, strigăt disperat de ajutor! Tatăl ei a fost internat în stare gravă: ”Am plecat din casă în pijamale, fără să gândesc”

Alina Oprea, una dintre cele mai energice și curajoase concurente de la Desafio, trece printr-o încercare dureroasă și cere sprijin. Tatăl ei se confruntă cu metastază osoasă în urma unui cancer avansat de prostată descoperit în urmă cu o săptămână, iar vedeta Pro TV se zbate să găsească toate soluțiile posibile pentru a-i ușura suferința și pentru a-l salva!

Tatăl Alinei Oprea se află într-o stare critică, iar vestea care a lovit-o acum o săptămână i-a dat lumea peste cap: acesta are cancer de prostată cu metastază osoasă, iar medicii se arată rezervați și spun că intervenția chirurgicală nu ar mai fi posibilă.

Fără să ezite, Alina a fugit efectiv la spital și face acum un apel disperat către specialiști sau persoane care ar putea oferi soluții! Orice șansă, orice tratament care i-ar putea salva tatăl este binevenit.

De când am aflat, parcă trăiesc într-un film pe care nu l-am ales. Am plecat din casă în pijamale, fără să gândesc, doar cu un singur scop: să ajung la el, să-l ajut, să-l țin în viață, să-l stabilizez. Am alergat prin spitale, pe holuri reci, căutând medici, răspunsuri, speranță… orice, povestește Alina.

Durerea de a-l vedea suferind este greu de imaginat.

Este internat, iar durerea lui… nu pot să o descriu în cuvinte. E genul de durere care te rupe pe dinăuntru doar privind-o. Cred că nu există experiență mai grea decât să vezi omul pe care îl iubești cel mai mult cum suferă și să nu poți lua tu totul asupra ta, adaugă ea.

Chiar și pentru cineva obișnuit cu provocările, situația este covârșitoare. Alina spune:

Știu că sunt puternică. Am fost mereu. Dar acum… îmi este atât de greu să gestionez tot. Mai ales momentul în care a trebuit să-i dau vestea. N-am putut să i-o spun direct. Nu există cuvinte pentru așa ceva. Nu există ‘mod corect’ de a spune așa ceva.

Privind la mama ei, Alina simte cât de mult trebuie să fie puternică pentru amândouă și cum se sprijină reciproc în aceste momente cumplite.

Iar mama… încearcă să fie puternică pentru amândouă, iar eu trebuie să fiu puternică pentru amândoi. Ne ținem una pe alta în picioare, pentru că altfel… Nu știu cum am rezista. Este ceva crunt. Ceva ce nu doresc nimănui, niciodată, mai spune ea.

Alina știe ce înseamnă să lupți cu viața. În trecut a trecut printr-un accident grav care i-a schimbat radical perspectiva asupra existenței, alegând să transforme suferința în motivație și să trăiască fiecare zi cu recunoștință.

