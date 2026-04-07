De: Keva Iosif 07/04/2026 | 17:41
Fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, strigăt disperat de ajutor! Tatăl ei a fost internat în stare gravă: "Am plecat din casă în pijamale, fără să gândesc"
Alina Oprea, una dintre cele mai energice și curajoase concurente de la Desafio, trece printr-o încercare dureroasă și cere sprijin. Tatăl ei se confruntă cu metastază osoasă în urma unui cancer avansat de prostată descoperit în urmă cu o săptămână, iar vedeta Pro TV se zbate să găsească toate soluțiile posibile pentru a-i ușura suferința și pentru a-l salva!

Tatăl Alinei Oprea se află într-o stare critică, iar vestea care a lovit-o acum o săptămână i-a dat lumea peste cap: acesta are cancer de prostată cu metastază osoasă, iar medicii se arată rezervați și spun că intervenția chirurgicală nu ar mai fi posibilă.

Fără să ezite, Alina a fugit efectiv la spital și face acum un apel disperat către specialiști sau persoane care ar putea oferi soluții! Orice șansă, orice tratament care i-ar putea salva tatăl este binevenit.

De când am aflat, parcă trăiesc într-un film pe care nu l-am ales. Am plecat din casă în pijamale, fără să gândesc, doar cu un singur scop: să ajung la el, să-l ajut, să-l țin în viață, să-l stabilizez. Am alergat prin spitale, pe holuri reci, căutând medici, răspunsuri, speranță… orice, povestește Alina.

Durerea de a-l vedea suferind este greu de imaginat.

Este internat, iar durerea lui… nu pot să o descriu în cuvinte. E genul de durere care te rupe pe dinăuntru doar privind-o. Cred că nu există experiență mai grea decât să vezi omul pe care îl iubești cel mai mult cum suferă și să nu poți lua tu totul asupra ta, adaugă ea.

Chiar și pentru cineva obișnuit cu provocările, situația este covârșitoare. Alina spune:

Știu că sunt puternică. Am fost mereu. Dar acum… îmi este atât de greu să gestionez tot. Mai ales momentul în care a trebuit să-i dau vestea. N-am putut să i-o spun direct. Nu există cuvinte pentru așa ceva. Nu există ‘mod corect’ de a spune așa ceva.

Privind la mama ei, Alina simte cât de mult trebuie să fie puternică pentru amândouă și cum se sprijină reciproc în aceste momente cumplite.

Iar mama… încearcă să fie puternică pentru amândouă, iar eu trebuie să fiu puternică pentru amândoi. Ne ținem una pe alta în picioare, pentru că altfel… Nu știu cum am rezista. Este ceva crunt. Ceva ce nu doresc nimănui, niciodată, mai spune ea.

Alina știe ce înseamnă să lupți cu viața. În trecut a trecut printr-un accident grav care i-a schimbat radical perspectiva asupra existenței, alegând să transforme suferința în motivație și să trăiască fiecare zi cu recunoștință.

CITEȘTE ȘI: Alina Oprea, fosta iubită a lui Bordea, vedetă într-un show TV: ”Abia aștept să începem filmările! Sincer, este un vis devenit realitate”

Iți recomandăm
Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul de la Pro TV
Exclusiv
Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul…
Jojo și fostul soț au dezgropat securea războiului! Tensiunea a ajuns la cote maxime: urmează un interogatoriu în instanță
Exclusiv
Jojo și fostul soț au dezgropat securea războiului! Tensiunea a ajuns la cote maxime: urmează un interogatoriu în…
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în...
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?
Gandul.ro
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Viorica și Ioniță de la Clejani, reacții după internarea lui Fulgy la Obregia: „A trecut printr-o problemă medicală serioasă”
Adevarul
Viorica și Ioniță de la Clejani, reacții după internarea lui Fulgy la Obregia:...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Click.ro
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria,...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Digi24
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?
Gandul.ro
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?
