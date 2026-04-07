Acasă » Știri » Ultimele vești despre Mircea Lucescu. A fost supus unei investigații CT complexe: ”Semne de accidente vasculare”

Ultimele vești despre Mircea Lucescu. A fost supus unei investigații CT complexe: ”Semne de accidente vasculare”

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 17:52
Ultimele vești despre Mircea Lucescu. A fost supus unei investigații CT complexe: ”Semne de accidente vasculare”
Situația medicală a lui Mircea Lucescu continuă să fie una extrem de delicată, iar evoluția stării sale este atent monitorizată de echipa medicală de la Spitalul Universitar de Urgență București. Fostul selecționer traversează una dintre cele mai dificile perioade din viață, fiind internat în stare gravă și aflat sub supraveghere permanentă.

În ultimele zile, starea sa de sănătate a generat îngrijorare atât în rândul familiei, cât și al opiniei publice, mai ales după ce au apărut informații privind complicațiile apărute în urma problemelor medicale recente. Incidentul care i-a afectat grav sănătatea s-a produs după un meci disputat împotriva Turciei, moment în care tehnicianul a suferit un infarct, declanșând o serie de complicații care au necesitat intervenții și investigații medicale complexe.

Care este starea lui Mircea Lucescu

Marți, 7 aprilie, medicii au efectuat o tomografie computerizată extinsă pentru a evalua în detaliu starea pacientului. Rezultatele acestei investigații au evidențiat existența unor multiple leziuni cerebrale de natură ischemică, semn al unor accidente vasculare cerebrale produse în lanț. De asemenea, au fost identificate focare de tromboembolism pulmonar, o complicație severă care afectează circulația sângelui la nivelul plămânilor și care poate pune viața în pericol.

În prezent, pacientul se află sub îngrijirea unei echipe formate din specialiști din mai multe domenii, care colaborează pentru stabilizarea și tratarea afecțiunilor identificate. Monitorizarea este continuă, fiind implementate măsuri de supraveghere 24 de ore din 24, pentru a interveni rapid în cazul oricărei schimbări a stării sale.

„Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem următoarele precizări:

-pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe;

-medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia;

-la examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar;

-pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB.

SUUB va reveni cu informații publice”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

CITEŞTE ŞI: Mircea Lucescu rămâne internat sub supraveghere la ATI. Fiul său, Răzvan Lucescu, a fost chemat de urgenţă

Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu

Anunțul făcut de Lora, la aproape doi ani de la nunta cu Ionuț Ghenu: ”Sunt o femeie cu destule ...
Anunțul făcut de Lora, la aproape doi ani de la nunta cu Ionuț Ghenu: "Sunt o femeie cu destule traume"
Fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, strigăt disperat de ajutor! Tatăl ei a fost internat în stare ...
Fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, strigăt disperat de ajutor! Tatăl ei a fost internat în stare gravă: "Am plecat din casă în pijamale, fără să gândesc"
Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești în Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Îți ...
Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești în Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Îți va aduce sănătate și protecție divină!
Mesajul public al lui Donald Trump care a creat isterie: „În această noapte, o civilizație va pieri!”
Mesajul public al lui Donald Trump care a creat isterie: „În această noapte, o civilizație va pieri!"
Realitatea Plus se închide! CNA a retras licența postului TV
Realitatea Plus se închide! CNA a retras licența postului TV
Nu e o glumă! Cât a plătit Anca Țurcașiu pentru vacanța de o lună în Thailanda
Nu e o glumă! Cât a plătit Anca Țurcașiu pentru vacanța de o lună în Thailanda
