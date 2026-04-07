Motivul real pentru care Adriana Bahmuțeanu nu a primit nimic din averea lui Silviu Prigoană: „Lucrul ăsta nu-l știe lumea”

De: Elisa Tîrgovățu 07/04/2026 | 18:52
Adriana Bahmuțeanu a scos la iveală motivele pentru care nu a beneficiat de averea lui Silviu Prigoană după divorț. Jurnalista a dezvăluit că între ei a existat o înțelegere clară, oficializată la notar. Ea a precizat că, în cadrul unui partaj voluntar, a renunțat la toate bunurile în favoarea fostului soț. Totuși, condiția a fost ca viitorul celor patru copii ai acestuia să fie asigurat, aceștia devenind astfel singurii moștenitori ai averii acumulate.

Adriana Bahmuțeanu a comentat situația succesiunii după decesul lui Silviu Prigoană. Ea a explicat de ce nu are, din punct de vedere legal, nicio pretenție asupra bunurilor acestuia. Vedeta a menționat că majoritatea proprietăților și afacerilor erau pe numele fostului soț, fiind achiziționate în perioadele în care nu erau căsătoriți.

Jurnalista a cedat pentru copii

Pentru a evita o eventuală situație neplăcută, jurnalista a spus că a semnat un partaj voluntar la notar prin care i-a cedat acestuia toate bunurile. Adriana Bahmuțeanu a ales să renunțe la partea ei de avere pentru viitorul copiilor lor. Totuși, ea a solicitat ca, în schimbul cedării bunurilor, fostul soț să se asigure că tot ce acumulează să fie împărțit egal între cei patru copii ai săi.

„Noi n-am avut partaj, n-am avut nimic de împărțit, toate bunurile erau pe numele lui, cumpărate în perioadele în care nu eram căsătoriți legal. Când am avut mai multe bunuri împreună, am făcut un partaj voluntar cu el, eu, la notar. Poate lucrul ăsta nu-l știe lumea, poate e bine să-l lămurim. Așa se numește: partaj voluntar, în care i-am cedat toate bunurile cumpărate de el: case, terenuri, ce mai avea acolo, și asta a fost înțelegerea.

Am spus: „Ok, eu îți dau aceste bunuri, dar, în momentul în care facem copii, vreau să împarți egal ceea ce ai acumulat: firme, terenuri, case, vile, celor patru copii pe care îi avem’. Lucrul ăsta s-a și întâmplat!”, a declarat vedeta, în cadrul podcastului lui Jorge.

Ce a scos Honorius Prigoană la licitație din averea tatălui său

În urmă cu aproape o lună, Adriana Bahmuțeanu a declarat în emisiunea lui Dan Capatos că Honorius Prigoană a început să vândă bunurile lăsate de tatăl său. În același timp, ea a adăugat că succesiunea nu a fost încă finalizată în instanță.

„A scos tot la vânzare, apartamentele din Pipera, casa lui Prigoană, un teren de pe la Ghimpați. Deci el vrea să vândă tot. Eu sunt pregătită pentru orice variantă și vă spun de ce, copiii mei deja sunt mărișori. Până la urmă, după 18 ani, e viața lor și dreptul lor de a dispune cum doresc de averea lor”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

CITEȘTE ȘI: Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană, de fapt. I-a spus Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relației cu Silviu Prigoană! Certurile dintre ei erau monstruoase: „Casa varză, televizoare sparte, era ca la nebuni”

Iți recomandăm
Zodia care își schimbă locul de muncă în aprilie, potrivit lui Neti Sandu: ”Decizia nu va fi ușoară”
Știri
Zodia care își schimbă locul de muncă în aprilie, potrivit lui Neti Sandu: ”Decizia nu va fi ușoară”
Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Virgil Müller
Știri
Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Virgil Müller
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în...
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?
Gandul.ro
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Viorica și Ioniță de la Clejani, reacții după internarea lui Fulgy la Obregia: „A trecut printr-o problemă medicală serioasă”
Adevarul
Viorica și Ioniță de la Clejani, reacții după internarea lui Fulgy la Obregia:...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Click.ro
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Digi24
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?
Gandul.ro
Când oul e mai scump decât găina…Cât costă un cofraj cu ouă ecologice în Kaufland?
Zodia care își schimbă locul de muncă în aprilie, potrivit lui Neti Sandu: ”Decizia nu va fi ușoară”
Zodia care își schimbă locul de muncă în aprilie, potrivit lui Neti Sandu: ”Decizia nu va fi ușoară”
Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Virgil Müller
Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Virgil Müller
Cum se comporta Gabi Tamaș la Asia Express, de fapt. Serghei Mizil rupe tăcerea după bătaia cu Aris ...
Cum se comporta Gabi Tamaș la Asia Express, de fapt. Serghei Mizil rupe tăcerea după bătaia cu Aris de la Survivor: „Situația e mai grea”
Reacția Nabei Salem după eliminarea lui Ceanu Zheng de la Survivor. Ce mesaj i-a transmis fosta concurentă
Reacția Nabei Salem după eliminarea lui Ceanu Zheng de la Survivor. Ce mesaj i-a transmis fosta concurentă
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi sunt împreună de aproape 60 de ani
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi sunt împreună de aproape 60 de ani
Marius Baldovin, dezvăluiri fără perdea despre un cântăreț proaspăt divorțat: „I-ar fi propus ...
Marius Baldovin, dezvăluiri fără perdea despre un cântăreț proaspăt divorțat: „I-ar fi propus unui prieten, contra unei sume de bani, să aibă relații”
Vezi toate știrile