Motivul real pentru care Adriana Bahmuțeanu nu a primit nimic din averea lui Silviu Prigoană: „Lucrul ăsta nu-l știe lumea”

Adriana Bahmuțeanu a scos la iveală motivele pentru care nu a beneficiat de averea lui Silviu Prigoană după divorț. Jurnalista a dezvăluit că între ei a existat o înțelegere clară, oficializată la notar. Ea a precizat că, în cadrul unui partaj voluntar, a renunțat la toate bunurile în favoarea fostului soț. Totuși, condiția a fost ca viitorul celor patru copii ai acestuia să fie asigurat, aceștia devenind astfel singurii moștenitori ai averii acumulate.

Adriana Bahmuțeanu a comentat situația succesiunii după decesul lui Silviu Prigoană. Ea a explicat de ce nu are, din punct de vedere legal, nicio pretenție asupra bunurilor acestuia. Vedeta a menționat că majoritatea proprietăților și afacerilor erau pe numele fostului soț, fiind achiziționate în perioadele în care nu erau căsătoriți.

Jurnalista a cedat pentru copii

Pentru a evita o eventuală situație neplăcută, jurnalista a spus că a semnat un partaj voluntar la notar prin care i-a cedat acestuia toate bunurile. Adriana Bahmuțeanu a ales să renunțe la partea ei de avere pentru viitorul copiilor lor. Totuși, ea a solicitat ca, în schimbul cedării bunurilor, fostul soț să se asigure că tot ce acumulează să fie împărțit egal între cei patru copii ai săi.

„Noi n-am avut partaj, n-am avut nimic de împărțit, toate bunurile erau pe numele lui, cumpărate în perioadele în care nu eram căsătoriți legal. Când am avut mai multe bunuri împreună, am făcut un partaj voluntar cu el, eu, la notar. Poate lucrul ăsta nu-l știe lumea, poate e bine să-l lămurim. Așa se numește: partaj voluntar, în care i-am cedat toate bunurile cumpărate de el: case, terenuri, ce mai avea acolo, și asta a fost înțelegerea. Am spus: „Ok, eu îți dau aceste bunuri, dar, în momentul în care facem copii, vreau să împarți egal ceea ce ai acumulat: firme, terenuri, case, vile, celor patru copii pe care îi avem’. Lucrul ăsta s-a și întâmplat!”, a declarat vedeta, în cadrul podcastului lui Jorge.

Ce a scos Honorius Prigoană la licitație din averea tatălui său

În urmă cu aproape o lună, Adriana Bahmuțeanu a declarat în emisiunea lui Dan Capatos că Honorius Prigoană a început să vândă bunurile lăsate de tatăl său. În același timp, ea a adăugat că succesiunea nu a fost încă finalizată în instanță.

„A scos tot la vânzare, apartamentele din Pipera, casa lui Prigoană, un teren de pe la Ghimpați. Deci el vrea să vândă tot. Eu sunt pregătită pentru orice variantă și vă spun de ce, copiii mei deja sunt mărișori. Până la urmă, după 18 ani, e viața lor și dreptul lor de a dispune cum doresc de averea lor”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

