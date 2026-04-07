Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli. Cei doi sunt împreună de aproape 60 de ani

Mai presus de faptul că este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, Mircea Lucescu este un tată devotat și un bărbat care a avut alături acceași femeie timp de 59 de ani. Povestea de dragoste dintre „Il Luce” și Neli Lucescu a început când aveau 22 și 23 de ani. Au crescut împreună, au trecut prin momente dificile, s-au sprijinit necondiționat în momentele de glorie, dar și în cele dificile.

Mircea Lucescu și Neli s-au cunoscut la finalul anului 1965, la cantina studențească din Grăzăvești. Tânărul Lucescu evoluat la clubul de fotbal Știința București, astfel că locul întâlnirii lor nu a fost întâmplător. Ea era studentă la Facultatea de Istorie și locuia în căminul din Grozăvești.

Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli

Tânărul fotbalist a făcut tot posibilul să obțină informații despre studenta care îi captase atenția… și a reușit. Au început să se cunoască, apoi timp de o lună nu s-au mai văzut deloc. Ea a rămas la studii, în timp ce el pleca frecvent în cantonamente cu fotbalul.

„La una dintre mese, lui Mircea i s-au lipit ochii de o fată teribil de frumoasă. A întrebat în stânga și în dreapta și astfel a găsit un prieten comun. L-a rugat pe acesta să-l prezinte „ca din întâmplare”, acelei fete. Nici nu credeam că o să-l mai văd, pentru că el pleca în cantonamente, iar ea își vedea de carte. Dar nici nu-și făcea probleme, pentru că nu apucaseră să se apropie, ci erau doar așa… niște cunoscuți.”, se arată în cartea „Lucescu”.

Destinul, misterios și răbdător, a avut grijă să îi readucă față în față după o perioadă în viața i-a purtat pe drumuri diferite. Ca într-un scenariu desprins parcă din filmele de dragoste, Mircea Lucescu și Neli s-au regăsit întâmpător într-un tramvai. Au decis să se revadă după vacanța de vară, iar de atunci au rămas împreună.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studențească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu, cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul”, spunea Mircea Lucescu într-un interviu.

Doi ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit. Ea era proaspăt absolventă a facultății de Istorie, el student la ASE și tânără speranță în fotbalul românesc. Pe 17 februarie 1969, dragostea dintre „Il Luce” și Neli a căpătat noi dimensiuni, odată cu nașterea unicului lor fiu, Răzvan Lucescu, care calcă pe urmele tatălui său.

În cei aproape 60 de ani de căsnicie, Neli Lucescu a reprezentat mai mult decât o soție și mama lui Răzvan Lucescu – a fost omul care l-a susținut și ghidat în toate etapele carierei, mai întâi ca sportiv, apoi ca antrenor. Mereu în umbra lui „Il Luce”, Neli a avut o influență decisivă asupra tuturor deciziilor majore pe care Mircea Lucescu le-a luat de-a lungul impresionantei sale cariere.

„Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea.

Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia. Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Atunci când își pune ceva în cap, realizează”, spunea „Il Luce” în urmă cu ceva timp.

Spre exemplu, una dintre cele mai importante decizii pe care Mircea Lucescu a luat-o a fost în anul 1998, atunci când Neli l-a încurajat să plece de pe banca tehnică de la Rapid și să accepte propunerea celor de la Inter Milano, după ce a câștiga Cupa României.

Mircea Lucescu, în comă indusă

În aceste moment, Mircea Lucescu (80 de ani) se află internat în stare critică pe secția ATI a Spitalului Universitar din București, în comă indusă, iar familia lui îi este aproape. Reamintim că „Il Luce” a ajuns de urgență la spital pe 29 martie, după ce a leșinat în baza sportivă de la Mogoșoaia, în timpul unui antrenament al tricolorilor. Vineri, 3 aprilie, chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie externat, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic, iar de atunci starea lui de sănătatea a început să se deterioreze.

„Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem următoarele precizări: -pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe; -medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia; -la examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de tromboembolism pulmonar; -pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB. SUUB va reveni cu informații publice”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

