Ce șanse de recuperare are Mircea Lucescu? Părerea unui cardiolog: „Oricât ai cârpi-o, se rupe în altă parte”

De: David Ioan 07/04/2026 | 13:28
Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, trece printr-o problemă medicală severă, iar o comisie a Spitalului Universitar de Urgență București analizează în continuare opțiunile terapeutice. Conform reprezentanților unității medicale, tratamentul început va fi menținut, iar în cursul zilei de astăzi, medicii vor face o nouă evaluare a stării sale.

Fostul selecționer a ajuns de urgență la SUUB pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice dinaintea unui antrenament al echipei naționale. Ulterior, un medic cardiolog a explicat riscurile majore pe care le implică o intervenție în acest moment.

Părerea unui cardiolog: „Oricât ai cârpi-o, se rupe în altă parte”

„Am văzut că s-a precizat că au reapărut aritmiile cardiace și, probabil, a apărut și o afectare neurologică importantă. Are în istoric un alt infarct, acum mulți ani, deci este o inimă cu leziuni coronariene multiple.

Una este să ai una-două găuri, le cârpești și ai haina cât de cât utilă. Alta este să fie mâncată peste tot de molii. Oricât de mult ai cârpi-o, se rupe în altă parte. Cam așa și aici”, a declarat medicul cardiolog Dan Tesloianu.

Vineri, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, iar spitalul a transmis un mesaj public în care solicită respectarea intimității și demnității tuturor pacienților internați, potrivit ProSport. Astăzi, după reevaluare, medicii ar putea decide dacă este necesară o procedură invazivă de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

Ce șanse de recuperare are Mircea Lucescu?

Reprezentanții SUUB au precizat că discuțiile medicale au avut loc în prezența echipelor de cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă și hematologie, precum și a unui cardiolog român din Franța, invitat la solicitarea familiei.

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl. Mircea Lucescu (cardiologie, aţi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.

La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență din Capitală.

Tags:

Recomandarea video

