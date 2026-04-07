Mircea Lucescu rămâne internat sub supraveghere la ATI. Fiul său, Răzvan Lucescu, a fost chemat de urgenţă

De: David Ioan 07/04/2026 | 12:48
Marți, 7 aprilie 2026, starea lui Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, rămâne critică în secția ATI a Spitalului Universitar din București. Răzvan Lucescu, fiul său, a fost chemat de urgență la unitatea medicală, într-un moment considerat decisiv de echipa de medici care îl îngrijește pe fostul selecționer.

În orele următoare trebuie stabilită o decizie esențială privind intervenția chirurgicală pe care medicii o iau în calcul. Situația este delicată, iar discuțiile dintre Răzvan Lucescu și specialiștii de la Spitalul Universitar urmează să clarifice dacă se va recurge la procedura propusă.

Condiția lui Mircea Lucescu s-a deteriorat în noaptea de sâmbătă spre duminică, la scurt timp după infarctul suferit vineri. Fostul antrenor a fost transferat în stare gravă la ATI, unde a rămas internat pe tot parcursul zilei de luni și unde se află și în dimineața zilei de marți.

Conform ProSport, Răzvan Lucescu a fost chemat pentru a decide în privința montării unui sistem ECMO, soluție despre care medicii au vorbit public în cursul zilei de luni. Procedura ar putea susține funcțiile vitale ale inimii, însă implică riscuri și necesită acordul familiei.

În prezent, medicii nu pot efectua ablația din cauza problemelor cardiace complexe ale fostului selecționer, iar varianta unui transplant, chiar și după o eventuală stabilizare, este considerată extrem de dificilă. Situația rămâne una critică, iar evoluția din următoarele ore va fi decisivă.

Discuțiile privind instalarea unui astfel de dispozitiv au avut loc luni, 6 aprilie, în cadrul unei „întâlniri complexe” la care au participat toți medicii implicați în îngrijirea lui Mircea Lucescu la Spitalul Universitar din București. La ședință a fost prezentă și familia reputatului antrenor.

După încheierea discuțiilor, spitalul a transmis un comunicat oficial:

„În cursul zilei de astăzi (n.r. – luni, 6 aprilie) a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe domnul Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei.

La această întalnire a participat și familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, se arată în comunicatul emis de SUUB.

