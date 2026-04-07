Anunțul făcut de Lora, la aproape doi ani de la nunta cu Ionuț Ghenu: ”Sunt o femeie cu destule traume”

În urmă cu un an și jumătate, Lora și Ionuț Ghenu își uneau destinele în mod oficial. Cei doi au făcut nunta, iar acum cântăreața a făcut câteva declarații despre mariajul său. Lora a vorbit despre viața de femeie căsătorită și spus cum s-a schimbat relația ei după ce a semnat actele.

După o relație de nouă ani, în toamna anului 2024, Lora și Ionuț Ghenu au decis să facă pasul cel mare. Cei doi au făcut nunta, iar evenimentul a fost unul de excepție. Recent, Lora a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei după căsătorie și spune că pentru ea acest pas nu a adus schimbări prea mari.

După căsătorie, singurul aspect pe care au trebuit să se concentreze puțin mai mult a fost partea financiară. Deși o discuție despre bani este grea în cuplul, Lora și Ionuț Ghenu au reușit să găsească echilibrul și la acest capitol.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă. A trebuit să avem și discuții despre finanțe. Oricât de neplăcut sau sensibil poate fi subiectul, e extrem de important să se vorbească deschis. Pot exista și tensiuni la început, dar unde e iubire există înțelegere, chiar dacă poate dura până vă găsiți echilibrul. Acum, nu mai suntem genul de cuplu care să transforme banii într-un subiect tensionat”, a declarat Lora, potrivit viva.ro.

„Comunicarea este esențială”

În orice relație mai apar și situații tensionate, iar cuplul format din Lora și Ionuț Ghenu nu face excepție. Însă, de-a lungul timpului, cei doi au învățat să rezolve repede conflictele, au renunțat la orgoliu și au învățat să pună persoana de lângă pe primul loc.

„Cred că regula noastră principală este să nu lăsăm orgoliul să câștige. Comunicarea este esențială. Chiar și atunci când suntem supărați, încercăm să nu lăsăm lucrurile nerezolvate prea mult timp. Fiecare relație are dinamica ei și nu există aceleași reguli pentru toți, dar există puncte comune. Comunicarea și empatia sunt două dintre ele. Suntem amândoi caractere puternice, e adevărat. Conflictele apar de obicei din oboseală sau din stres, nu din lucruri esențiale. Important este că știm să ne ascultăm și să ne cerem scuze când e cazul. Empatia ne ajută să înțelegem când și cine trebuie să lase de la el. Și e o vorbă care ne-a ajutat să mai lăsăm orgoliul la o parte: Ce sens are dreptatea ta dacă omul tău plânge?”, a mai spus Lora.

