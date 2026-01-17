Acasă » Știri » Dieta pe care Lora o ține la început de 2026. Ce îi gătește Ionuț Ghenu pentru a fi mai sănătoasă

Dieta pe care Lora o ține la început de 2026. Ce îi gătește Ionuț Ghenu pentru a fi mai sănătoasă

De: Anca Chihaie 17/01/2026 | 07:20
Dieta pe care Lora o ține la început de 2026. Ce îi gătește Ionuț Ghenu pentru a fi mai sănătoasă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

La începutul anului 2026, artista Lora își concentrează atenția nu doar asupra carierei sale muzicale și afacerilor, ci și asupra sănătății și a echilibrului corporal. Vedeta a decis să adopte un stil de viață mai activ și mai sănătos, iar în planurile sale pentru acest început de an intră pilatesul, o disciplină despre care a auzit numai lucruri bune și pe care și-a propus să o practice constant. Această alegere vine în contextul în care menținerea tonusului muscular, flexibilitatea și reducerea stresului devin priorități pentru cei care, ca și ea, duc un stil de viață intens.

Pilatesul, recunoscut pentru efectele sale asupra posturii, corectarea tensiunilor musculare și echilibrului interior, va fi astfel un element central în rutina săptămânală a Lorei. Alegerea nu este întâmplătoare: vedeta caută o formă de mișcare care să îi ofere atât relaxare, cât și rezultate vizibile, fără a pune presiune excesivă pe articulații. În acest sens, pilatesul se dovedește ideal, combinând exerciții de respirație cu tonifiere și mobilitate, potrivite atât pentru prevenirea problemelor musculare, cât și pentru menținerea unei siluete armonioase.

Dieta pe care Lora o ține la început de 2026

Pe partea alimentației, Lora a ales să înceapă anul cu meniuri mai ușoare și bogate în nutrienți, concentrându-se pe supe și preparate care îi susțin digestia și mențin colesterolul la valori normale. Motivul principal al acestei schimbări îl reprezintă rezultatele analizelor recente, care au indicat o ușoară creștere a colesterolului, ceea ce a determinat-o să ajusteze modul de alimentație. În locul legumelor la grătar sau al mâncărurilor mai grele, artista optează acum pentru supe variate, preparate cu ingrediente fierte al dente, păstrând astfel vitaminele și mineralele intacte.

Pregătirea meniurilor sănătoase este susținută de soțul său, Ionuț Ghenu, care se ocupă personal de gătitul zilnic. Aceasta colaborare culinară nu doar că asigură o alimentație echilibrată, dar îi oferă și Lorei confortul unui stil de viață organizat, în care sănătatea și gustul merg mână în mână. Supele pe care le consumă sunt variate, incluzând legume proaspete, verdețuri și ingrediente care aduc nutrienți esențiali, menținând în același timp meniul să fie ușor digerabil și să contribuie la reducerea colesterolului.

“Anul ăsta am pe lista niște lucruri pe care nu le-am făcut până acum și vreau să le fac. Pe partea de întreținere corporală mă  apuc de pilates, am auzit foarte multe lucruri bune și sunt foarte curioasă, am auzit foarte multe lucruri bune despre pilates și mi-am propus anul ăsta să nu mai amân și să încep să fac pilates.

La mâncare, având în vedere că mi-a ieșit colesterolul puțin mare la analize, cred că și din cauza stresului, am început anul cu foarte multe supe, mănânc multe supe. Soțul meu îmi gătește foarte bine și îi place mult să gătească. Nu mai mănânc legume la grătar că am înțeles că e mai bine să le fierbi al dente decât să fie făcute la grătar. Am mutat tot ce ține de fructe în prima parte a zilei și niciodată după ce mănânc ceva carne. Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a spus Lora pentru  Click!

În plus, vedeta și-a reorganizat complet modul de a consuma alimentele pe parcursul zilei. Fructele au fost mutate în primele ore ale dimineții, astfel încât organismul să le poată folosi eficient pentru energie, iar mesele principale rămân mai echilibrate și mai ușor de digerat. Carnea și alte proteine sunt integrate mai atent în dietă, pentru a menține un echilibru optim între nutrienți și aportul caloric.

VEZI ȘI: Crăciunul pe care Lora nu-l va uita niciodată. Ultima sărbătoare trăită împreună

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Știri
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a concurentului Survivor 2026 de la Antena 1
Știri
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Cum arată Eliza, fiica Adrianei Iliescu? Doar ce a împlinit 21 de ani
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett ...
Actrița ale cărei filme au înregistrat cele mai mari încasări din istorie. A detronat-o pe Scarlett Johansson
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” ...
Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a concurentului Survivor 2026 de la Antena 1
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de ...
Azi, Pasta Queen ne învață să gătim  pastele cu creveți și lămâie care te fac să uiți de orice altceva
Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu: ”A venit în locul meu și s-a închis emisiunea”. ...
Andreea Bălan a ”distrus-o” pe Ilona Brezoianu: ”A venit în locul meu și s-a închis emisiunea”. I-a luat la rând pe Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Petre
Bancul de sâmbătă | De ce bea Bulă bere cu ochii închiși, de fapt
Bancul de sâmbătă | De ce bea Bulă bere cu ochii închiși, de fapt
Vezi toate știrile
×