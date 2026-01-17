Dieta pe care Lora o ține la început de 2026. Ce îi gătește Ionuț Ghenu pentru a fi mai sănătoasă

La începutul anului 2026, artista Lora își concentrează atenția nu doar asupra carierei sale muzicale și afacerilor, ci și asupra sănătății și a echilibrului corporal. Vedeta a decis să adopte un stil de viață mai activ și mai sănătos, iar în planurile sale pentru acest început de an intră pilatesul, o disciplină despre care a auzit numai lucruri bune și pe care și-a propus să o practice constant. Această alegere vine în contextul în care menținerea tonusului muscular, flexibilitatea și reducerea stresului devin priorități pentru cei care, ca și ea, duc un stil de viață intens.

Pilatesul, recunoscut pentru efectele sale asupra posturii, corectarea tensiunilor musculare și echilibrului interior, va fi astfel un element central în rutina săptămânală a Lorei. Alegerea nu este întâmplătoare: vedeta caută o formă de mișcare care să îi ofere atât relaxare, cât și rezultate vizibile, fără a pune presiune excesivă pe articulații. În acest sens, pilatesul se dovedește ideal, combinând exerciții de respirație cu tonifiere și mobilitate, potrivite atât pentru prevenirea problemelor musculare, cât și pentru menținerea unei siluete armonioase.

Dieta pe care Lora o ține la început de 2026

Pe partea alimentației, Lora a ales să înceapă anul cu meniuri mai ușoare și bogate în nutrienți, concentrându-se pe supe și preparate care îi susțin digestia și mențin colesterolul la valori normale. Motivul principal al acestei schimbări îl reprezintă rezultatele analizelor recente, care au indicat o ușoară creștere a colesterolului, ceea ce a determinat-o să ajusteze modul de alimentație. În locul legumelor la grătar sau al mâncărurilor mai grele, artista optează acum pentru supe variate, preparate cu ingrediente fierte al dente, păstrând astfel vitaminele și mineralele intacte.

Pregătirea meniurilor sănătoase este susținută de soțul său, Ionuț Ghenu, care se ocupă personal de gătitul zilnic. Aceasta colaborare culinară nu doar că asigură o alimentație echilibrată, dar îi oferă și Lorei confortul unui stil de viață organizat, în care sănătatea și gustul merg mână în mână. Supele pe care le consumă sunt variate, incluzând legume proaspete, verdețuri și ingrediente care aduc nutrienți esențiali, menținând în același timp meniul să fie ușor digerabil și să contribuie la reducerea colesterolului.

“Anul ăsta am pe lista niște lucruri pe care nu le-am făcut până acum și vreau să le fac. Pe partea de întreținere corporală mă apuc de pilates, am auzit foarte multe lucruri bune și sunt foarte curioasă, am auzit foarte multe lucruri bune despre pilates și mi-am propus anul ăsta să nu mai amân și să încep să fac pilates. La mâncare, având în vedere că mi-a ieșit colesterolul puțin mare la analize, cred că și din cauza stresului, am început anul cu foarte multe supe, mănânc multe supe. Soțul meu îmi gătește foarte bine și îi place mult să gătească. Nu mai mănânc legume la grătar că am înțeles că e mai bine să le fierbi al dente decât să fie făcute la grătar. Am mutat tot ce ține de fructe în prima parte a zilei și niciodată după ce mănânc ceva carne. Sunt niște reguli pe care încerc să le urmez”, a spus Lora pentru Click!

În plus, vedeta și-a reorganizat complet modul de a consuma alimentele pe parcursul zilei. Fructele au fost mutate în primele ore ale dimineții, astfel încât organismul să le poată folosi eficient pentru energie, iar mesele principale rămân mai echilibrate și mai ușor de digerat. Carnea și alte proteine sunt integrate mai atent în dietă, pentru a menține un echilibru optim între nutrienți și aportul caloric.

