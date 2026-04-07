Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești în Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Îți va aduce sănătate și protecție divină!

Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Patimilor, reprezintă una dintre cele mai semnificative perioade din calendarul ortodox. Este un timp de profundă trăire spirituală, în care credincioșii se pregătesc sufletește pentru sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos.

Credincioșii conștientizează importanța purificării atât a trupului, cât și a sufletului, realizată prin post și rugăciune. În această perioadă, mai ales în Săptămâna Mare, este recomandat să rostească rugăciuni speciale, menite să le aducă liniște, protecție și binecuvântare în viață.

Rugăciune puternică pentru Joia Mare

Joia Mare din Săptămâna Patimilor este cunoscută drept Joia Patimilor. Această zi are o însemnătate profundă, fiind una dintre cele mai importante din Săptămâna Mare. Creștinii ortodocși comemorează evenimentele importante din viața lui Iisus, momente care s-au petrecut înainte de răstignirea sa.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: > Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin!”.

