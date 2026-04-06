Săptămâna Patimilor 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci

Săptămâna Patimilor nu înseamnă doar ordine în casă și liste lungi de cumpărături, ci mai ales un timp dedicat liniștii și reflecției. Dacă îți dorești ca lucrurile să decurgă bine, este important să respecți anumite tradiții și reguli. Există câteva lucruri considerate strict interzise în această perioadă, de care ar fi bine să ții cont.

Săptămâna Mare este cunoscută și sub numele de Săptămâna Patimilor, fiind una dintre cele mai intense perioade din an pentru creștinii ortodocși, întrucât se pregătesc din plin pentru Paște.

Pe lângă pregătirea mâncării și menținerea curățeniei, tradiția atrage atenția că există multe lucruri pe care este indicat să le eviți în această perioadă, pentru a te bucura de pace și armonie în Sărbătorile Pascale.

Lucruri care sunt interzise în Săptămâna Patimilor

Certurile

În Săptămâna Mare, este privit ca un păcat grav să păstrezi resentimente sau să te cerți cu cei din jur. Această perioadă este destinată iertării și împăcării. Conform tradiției, cei care se lasă pradă certurilor în aceste zile riscă un an plin de tulburări și lipsit de liniște.

Judecata

Adesea, cei care nu țin post sau nu participă la slujbe sunt criticați de ceilalți. Totuși, preoții subliniază că a judeca pe aproapele este mult mai grav decât nerespectarea postului alimentar. În Săptămâna Patimilor, accentul trebuie pus pe introspecție și corectarea propriilor greșeli, nu pe evidențierea defectelor altora.

Petrecerile

Săptămâna Patimilor este una de doliu pentru toți creștinii. Tocmai din acest motiv sunt interzise petrecerile, nunțile sau ieșirile în cluburi. În această perioadă este vorba despre liniște și reculegere.

Excesele

Fie că este vorba de alimente sau cheltuieli impulsive pentru haine noi, excesele nu sunt deloc indicate în Săptămâna Mare. Chiar și persoanele care nu țin post sunt sfătuite să consume alimente simple și să evite risipa.

Unde să mergem în fiecare an, înainte de Paște

Deniile reprezintă cele mai importante slujbe ale anului și este recomandat să participăm la ele în fiecare an. Iată semnificația fiecărei denii din Săptămâna Patimilor:

Lunea și Marțea Mare – pilda smochinului neroditor și pilda celor zece fecioare

– pilda smochinului neroditor și pilda celor zece fecioare Miercurea Mare – pocăința femeii păcătoase

– pocăința femeii păcătoase Joia Mare – Cina cea de Taină

– Cina cea de Taină Vinerea Mare – Patimile și răstignirea Domnului (Denia celor 12 Evanghelii)

– Patimile și răstignirea Domnului (Denia celor 12 Evanghelii) Sâmbăta Mare – Prohodul Domnului

Participarea la aceste slujbe ne ajută să înțelegem mai profund semnificația fiecărei zile din Săptămâna Patimilor și să ne pregătim sufletește pentru Înviere.

