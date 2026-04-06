Săptămâna Patimilor 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci

De: Elisa Tîrgovățu 06/04/2026 | 22:14
Săptămâna Patimilor nu înseamnă doar ordine în casă și liste lungi de cumpărături, ci mai ales un timp dedicat liniștii și reflecției. Dacă îți dorești ca lucrurile să decurgă bine, este important să respecți anumite tradiții și reguli. Există câteva lucruri considerate strict interzise în această perioadă, de care ar fi bine să ții cont.

Săptămâna Mare este cunoscută și sub numele de Săptămâna Patimilor, fiind una dintre cele mai intense perioade din an pentru creștinii ortodocși, întrucât se pregătesc din plin pentru Paște.

Pe lângă pregătirea mâncării și menținerea curățeniei, tradiția atrage atenția că există multe lucruri pe care este indicat să le eviți în această perioadă, pentru a te bucura de pace și armonie în Sărbătorile Pascale.

Lucruri care sunt interzise în Săptămâna Patimilor

Certurile

În Săptămâna Mare, este privit ca un păcat grav să păstrezi resentimente sau să te cerți cu cei din jur. Această perioadă este destinată iertării și împăcării. Conform tradiției, cei care se lasă pradă certurilor în aceste zile riscă un an plin de tulburări și lipsit de liniște.

Judecata

Adesea, cei care nu țin post sau nu participă la slujbe sunt criticați de ceilalți. Totuși, preoții subliniază că a judeca pe aproapele este mult mai grav decât nerespectarea postului alimentar. În Săptămâna Patimilor, accentul trebuie pus pe introspecție și corectarea propriilor greșeli, nu pe evidențierea defectelor altora.

Petrecerile

Săptămâna Patimilor este una de doliu pentru toți creștinii. Tocmai din acest motiv sunt interzise petrecerile, nunțile sau ieșirile în cluburi. În această perioadă este vorba despre liniște și reculegere.

Excesele

Fie că este vorba de alimente sau cheltuieli impulsive pentru haine noi, excesele nu sunt deloc indicate în Săptămâna Mare. Chiar și persoanele care nu țin post sunt sfătuite să consume alimente simple și să evite risipa.

Unde să mergem în fiecare an, înainte de Paște

Deniile reprezintă cele mai importante slujbe ale anului și este recomandat să participăm la ele în fiecare an. Iată semnificația fiecărei denii din Săptămâna Patimilor:

  • Lunea și Marțea Mare – pilda smochinului neroditor și pilda celor zece fecioare
  • Miercurea Mare – pocăința femeii păcătoase
  • Joia Mare – Cina cea de Taină
  • Vinerea Mare – Patimile și răstignirea Domnului (Denia celor 12 Evanghelii)
  • Sâmbăta Mare – Prohodul Domnului

Participarea la aceste slujbe ne ajută să înțelegem mai profund semnificația fiecărei zile din Săptămâna Patimilor și să ne pregătim sufletește pentru Înviere.

CITEȘTE ȘI: Cum vopsești natural ouăle de Paște. Metodele testate cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie

În ce zi se face curățenie în Săptămâna Mare. Ce spun tradițiile

Iți recomandăm
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO
Știri
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius…
Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
Click.ro
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
