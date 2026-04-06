Acasă » Știri » Cum vopsești natural ouăle de Paște. Metodele testate cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie

Cum vopsești natural ouăle de Paște. Metodele testate cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie

De: Irina Maria Daniela 06/04/2026 | 19:44
Cum vopsești natural ouăle de Paște. Metodele testate cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Cum vopsești natural ouăle de Paște. Sursa foto: colaj Cancan.ro

Suntem în Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, cum mai este cunoscută, și gospodinele se pregătesc din toi pentru Sărbătorile de Paști. Acestea vor primeni casa cum se cuvine, vor face cumpărături și vor găti bucate specifice perioadei. Cea mai importantă tradiție rămâne, însă, vopsirea ouălor. Astăzi vă vom prezenta câteva metode testate dacă și tu îți dorești să vopsești natural ouăle de Paște.

Potrivit tradiției creștine, ouăle de Paște se vopsesc în Joia Mare și pot fi, după caz, încondeiate de gospodinele cu mână iscusită. Dar ce reprezintă această tradiție care datează din zorii creștinismului?

De ce vopsim ouă de Paște

Potrivit pr. ic. stavr. Dumitru Gorban, paroh la „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ – Sadău, Brodina, oul reprezintă viața și fecunditatea. Vopsirea lor reprezintă jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de pe Golgota.

În mod normal, acestea se vopsesc în culoarea roșie, după cum spune o veche legendă din perioada răstignirii Mântuitorului. Ajunsă la Golgota, Maica Domnului a pus la baza crucii un coș cu ouă care s-au înroșit de la sângele lui Iisus. Altă tradiție susține că pietrele care au fost aruncate asupra Lui, în timp ce era pe cruce, s-au transformat în ouă roșii.

Când se vopsesc ouăle de Paște

Sursa foto: Shutterstock

O altă legendă spune că, în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, după Vinerea Patimilor, Pilat din Pont a ținut un mare ospăț. La el au fost prezenți demnitari romani și mai marii Sinedriului. La un moment dat, în sală a intrat un centurion care a strigat tare „Hristos a Înviat!” Pilat ținea un ou în mână chiar în acel moment și ar fi zis:

„Atunci va învia Hristos, când se va înroşi oul acesta“.

Spre mirarea tuturor, oul s-a înroșit.

De atunci creștinii păstrează tradiția de a vopsi ouăle în Joia Mare sau, cel târziu, în Vinerea Mare. Acest ritual se face însoțit de rugăciunea „Tatăl nostru”, pe care gospodinele trebuie să o rostească de trei ori.

De ce vopsim ouă de Înălțare

După ce sărbătorim Învierea Domnului, urmează Înălțarea Lui – care în 2026 pică pe 21 mai, la 40 de zile după Paște. În această zi, dimineața, se vopsesc ouă – potrivit tradiției, acum trebuie să fie doar de culoare roșie. Este ultima zi în care ne salutăm cu „Hristos a Înviat!” și răspundem cu „Adevărat a Înviat!”

Ouăle vopsite de Înălțare se duc la biserică pentru a fi sfințite, reprezentând jertfa și bucuria, precum și credința în Iisus. Se spune că cei care vor înroși ouă de Înălțare vor fi sănătoși tot anul. O parte din ouăle vopsite în această zi se dau de pomană în amintirea celor care nu mai sunt printre noi.

Ce simbolizează culorile ouălor

  • culoarea roșie – jertfa lui Iisus Hristos pe cruce
  • culoarea albastră – infinitul cerului, universul şi viaţa veşnică
  • culoarea verde – revenirea naturii la viață
  • culoarea galben – culoarea recoltelor, a grâului copt, a belșugului, a pâinii euharistice

Cum vopsești natural ouăle de Paște

Dacă ești o gospodină care mizează pe tradiție și pe sănătate, îți prezentăm în rândurile următoare cum poți să îți vopsești natural ouăle de Paște. Ai nevoie de câteva ingrediente pe care sigur le ai în cămară. Dacă nu, le găsești la supermarket sau la piață.

Vopsitul ouălor cu coji de ceapă

Cum vopsești natural ouăle de Paște cu coji de ceapă galbenă. Sursa foto: Shutterstock

Această tradiție este veche, folosită de ani de zile în mediul rural. La acest procedeu se folosesc frunze de ceapă roșie și galbenă, pe care gospodinele le adună cu câteva săptămâni înainte de Joia Mare. Este un mod extrem de sănătos și ecologic de a colora ouăle pe care le vor mânca și cei mici.

Puteți combina cele două nuanțe de frunze pentru a obține culor diferite:

  1. ceapa roșie – nunațe mai închise, vișiniu-maronii
  2. ceapa galbenă – nuanțe de cărămiziu-roșiatic

Ingrediente:

  • 30 de ouă cu coaja albă
  • coji de la 5-6 cepe roșii
  • coji de la 2 kg de ceapă galbenă
  • 3 linguri de oțet
  • 1 linguriță de sare
  • 3 litri de apă

Cum vopsești ouăle cu foi de ceapă:

Cum vopsești natural ouăle de Paște cu coji de ceapă roșie. Sursa foto: Shutterstock

Se spală bine ouăle cu apă caldă și detergent lichid pentru vase. Degresarea este importantă! Se limpezesc sub jet de apă rece și apoi se usucă pe un prosop curat.

Cojile de ceapă se pun într-o oală potrivită, poate de 5 litri, dacă aveți. Se pun ouăle și apa, în așa fel încât să fie acoperite bine de foi și de lichid.

După ce v-ați asigurat că fiecare ou este scufundat bine și acoperit de foile de ceapă și de apă, adăugați oțetul și sarea.

Puneți oala la fiert pe foc mediu. După ce dă în clocot, mai lăsați la fiert încă 8 minute dacă ouăle au mărime medie și 10 minute dacă sunt mari. După ce ați fiert bine ouăle, se ia oala de pe foc și se lasă la răcit în acest amestec. Puteți să le lăsați fără grijă și 20-30 de minute.

După ce s-a fixat culoarea în coajă, se scot ouăle din apă și se pun la uscat pe șervețele sau într-un cofraj. Pentru luciu, se ung cu ulei de gătit sau untură de porc.

Poți vopsi ouă de Paște cu sfeclă?

Cum vopsești ouăle de Paște cu sfeclă roșie. Sursa foto: Shutterstock

Unele gospodine susțin că poți să înlocuiești vopseaua din comerț și cu sfeclă roșie. Dacă ați consumat sau doar curățat de coajă această legumă, știți deja că are o putere mare de a colora orice suprafață intră în contact cu ea. Vă prezentăm mai jos ce trebuie să faceți:

Ingrediente:

  • 30 de ouă cu coaja albă sau maro deschis
  • 3 sfecle cât 2 pumni
  • 3 litri de apă
  • 3 linguri de oțet
  • 1 lingură de sare

Cum vopsești ouăle cu sfeclă:

Este important să respectați primul pas de la vopsirea cu foi de ceapă – degresarea perfectă a ouălor și uscarea lor. Puteți folosi și o cârpă sau alcool sanitar, dacă doriți, dar trebuie clătite bine în apă rece.

Se pun ouăle la fiert în apă curată și apoi se răcesc.

Se rade sfecla prin găurile mari ale răzătoarei și se pune la fiert în apă timp de 20-30 de minute. Apa trebuie să fie foarte închisă la culoare pentru ca ouăle să se coloreze.

După ce amestecul acesta a fiert, se strecoară de bucățile rămase si se adaugă în lichid 3 linguri de oțet și o lingură de sare.

Se adaugă ouăle fierte deja în apa colorată de sfeclă. Dacă doriți să obțineți culoarea roz, lăsați-le 30-60 de minute. Dacă doriți să obțineți roșu închis, lăsați oala în frigider câteva ore sau peste noapte.

Dacă nu vreți să așteptați, puneți un strat de sfeclă rasă, ouăle fierte, alt strat de sfeclă rasă peste ele, apă, oțet și sare. Lăsați oala la fiert până dă în clocot, stingeți focul și acoperiți pentru 15-60 de minute.

Dacă vreți culori deschise, folosiți ouă cu coaja albă sau maro deschis. Dacă vreți culori mai închise, căutați ouă cu coaja maro închis.

Varza roșie poate vopsi ouăle de Paște?

Ce culoare ies ouăle de Paște dacă le vopsești cu varză roșie? Sursa foto: Shutterstock

Deși numele ei zice că este roșie și te-ai gândi că obții ouă roșii, adevărul este altul. Ouăle vopsite în varză roșie vor ieși albastre!

Ingrediente:

  • 30 de ouă cu coaja deschisă la culoare sau albe
  • o varză roșie
  • 2 litri de apă
  • 3 linguri de oțet
  • o lingură de sare

Cum vopsești ouăle cu varză roșie:

Din nou, degresarea este extrem de importantă. Vezi mai sus modalitățile prin care o poți realiza. După ce ouăle sunt curate, pune-le la fiert în apă normală.

Fierbe varza roșie separat, în 2 litri de apă, apoi adaugă 3 linguri de oțet și sarea. După 30 de minute de fiert, oprește focul și lasă puțin la răcit.

Scufundă ouăle deja fierte în amestec și lasă-le în cratiță până când obții culoarea dorită. Le poți ține și toată noaptea, la frigider.

După ce culoarea s-a fixat de coajă, scoate ouăle la uscat pe șervețele și apoi unge-le cu ulei sau untură de porc.

