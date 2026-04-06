Prințul William, Kate Middleton și copiii lor au participat la prima slujbă de Paște de la diagnosticarea cu cancer a prințesei

Prințul William, Kate Middleton și copiii lor au participat la slujba tradițională de Paște a familiei regale, pentru prima dată de la diagnosticul de cancer al prințesei.

Prințul și Prințesa de Wales s-au alăturat Regelui Charles și Reginei Camilla, precum și altor membri seniori ai familiei regale, la slujba de Paște desfășurată la St George’s Chapel, în cadrul Castelului Windsor, duminică, scrie Sky News.

William a salutat mulțimea numeroasă adunată în afara castelului, în timp ce el și soția sa au sosit împreună cu copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis.

Charlotte a purtat un palton bej, Kate a fost îmbrăcată într-o ținută deschisă la culoare, cu fustă, sacou elegant și o pălărie decorată, iar William și băieții au purtat costume bleumarin cu cravată.

Prințul William și Kate Middleton, la slujba de Paște

Aceasta este prima dată din 2023 când Kate Middleton, Prințul William și copiii lor participă la această slujbă. Anul trecut, ei au ales să petreacă Paștele în familie, iar în 2024 evenimentul a avut loc la scurt timp după ce Kate a anunțat public că a început să facă chimioterapie.

Fiicele lui Andrew Mountbatten-Windsor, prințesa Beatrice și prințesa Eugenie, nu au fost prezente, după ce Regele Charles le-a dat permisiunea să își facă alte planuri.

Anul trecut, Charles și Camilla au fost însoțiți de fostul Duce de York și fosta sa soție, Sarah Ferguson, la slujba din Duminica Paștelui. De atunci, regele i-a retras lui Andrew beneficiile conferite de statutul de membru al Casei Regale din cauza asocierii sale cu Jeffrey Epstein. Andrew a fost arestat în februarie, sub suspiciunea de abatere în funcție publică. El neagă orice faptă ilegală. Beatrice și Eugenie, care sunt nepoatele regelui și și-au păstrat titlurile de prințese, s-au alăturat Familiei Regale de Crăciun la Sandringham, în decembrie.

