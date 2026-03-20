Cum a apărut Kate Middleton la primul banchet organizat de Regele Charles în 2026. Omagiul adus Reginei Elisabeta

Kate Middleton a atras toate privirile la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în onoarea președintelui Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, afișând o ținută care a combinat influențe moderne și elemente simbolice ale Familiei Regale.

Kate a purtat o rochie verde semnată Andrew Gn, cu guler înalt și mâneci vaporoase, alegere vestimentară ce a făcut trimitere subtilă la culoarea națională a Nigeriei. Ținuta a fost completată de pantofii Manolo Blahnik Hangisi — celebri datorită personajului Carrie Bradshaw din Sex and the City, scrie Page Six.

Kate Middleton, la primul banchet organizat de Regele Charles

Prin accesoriile sale, prințesa a adus un omagiu unor figuri emblematice ale monarhiei britanice: a purtat tiara Lover’s Knot, preferata Prințesei Diana, precum și cercei cu safir care au aparținut Reginei Elisabeta a II-a.

La eveniment, Kate a fost însoțită de Prințul William, alături de Regele Charles și Regina Camilla, într-un moment diplomatic important pentru relațiile dintre Marea Britanie și Nigeria.

Apariția vine la scurt timp după participarea prințesei la evenimentele de St. Patrick’s Day, unde a continuat tradiția de a purta verde, consolidându-și imaginea de simbol al eleganței vestimentare.

Kate Middleton, apariție de senzație

Kate Middleton a atras toate privirile în timpul recentei sale apariții la Parada de Ziua Sfântului Patrick a Gărzilor Irlandeze, marți, dar unii fani s-au declarat neimpresionați.

În calitate de colonel al regimentului, Prințesa Catherine a fost prezentă la parada de la Cazarma Mons din Aldershot, Hampshire, purtând o haină verde închis cu o stea a Gărzilor Irlandeze prinsă pe ea, dăruită de regiment regretatei Regine Elisabeta a II-a în anii 1960.

Ea a asortat ținuta cu o pălărie de aceeași culoare, o pereche de mănuși negre, cizme negre și o curea neagră. Cu toate acestea, unii fani nu au fost impresionați de una dintre alegerile vestimentare ale viitoarei regine. Oamenii au scris pe rețelele de socializare că centura prințesei nu se asortează cu restul ținutei sale.

Cu toate acestea, mulți internauți au trecut peste acest mic detaliu și au spus că, per total, prințesa a fost foarte elegantă.

Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew

Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit