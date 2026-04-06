Filmările pentru noul sezon Asia Express au debutat în Uzbekistan, unde cei 18 participanți au intrat deja în ritmul intens al competiției. Nouă echipe pornesc pe Drumul Mătăsii cu dorința de a depăși limitele personale, însă doar una va ajunge la final cu marele premiu.

Emisiunea rămâne unul dintre cele mai urmărite formate TV din România, iar publicul așteaptă cu interes fiecare etapă a cursei. Concurenții au pornit într-o aventură solicitantă, iar primele imagini din culise surprind atmosfera spectaculoasă a începutului de sezon.

Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan

Noul traseu îi va purta pe participanți prin Uzbekistan și China, unde vor avea parte de provocări complet diferite față de edițiile anterioare. După ce Irina Fodor a împărtășit primele cadre de pe Drumul Mătăsii, alte secvențe din culise au apărut în mediul online.

Într-unul dintre clipuri, localnici și artiști creează un moment impresionant chiar în mijlocul străzii, acompaniați de muzică tradițională care transmite o emoție puternică. În imagini apare și o femeie dansând, un detaliu care reflectă energia și bucuria specifice culturii uzbece.

Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan

Irina Fodor a vorbit recent despre începutul sezonului, mărturisind că fiecare experiență din Asia o marchează profund. Prezentatoarea a arătat fanilor priveliștea pe care o are din locul în care este cazată, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Cursa Asia Express, sezonul 9, a începuuut! Și, odată cu ea, începe și seria mea preferată: priveliștile de la fereastră. Ce văd eu din cameră azi. First stop: Uzbekistan. Azi, cam asta e „tabloul” meu de dimineață. Două cadre cu view-ul și unul cu mine, în pragul balconului, vânând lumină naturală… ca să iasă machiajul cum trebuia”, a scris Irina Fodor, pe Instagram.

CITEŞTE ŞI: Antena 1 a făcut anunțul surprinzător! Ce se întâmplă cu sezonul 9 din Asia Express

Strategia lui Cheloo pentru noul sezon Asia Express. Juratul de la iUmor, primele declarații: ”Nu ne sperie!”