Singurul oraș din România în care poți cumpăra un apartament cu 2 camere cu doar 6.000 de euro, acum, în aprilie 2026

De: Anca Chihaie 06/04/2026 | 15:57
Singurul oraș din România în care poți cumpăra un apartament cu 2 camere cu doar 6.000 de euro, acum, în aprilie 2026
Singurul oraș din România în care poți cumpăra un apartament cu 2 camere cu doar 6.000 de euro, acum, în aprilie 2026

În contextul actual al pieței imobiliare din România, unde prețurile apartamentelor au cunoscut creșteri semnificative în ultimele luni, o ofertă ieșită din comun atrage atenția cumpărătorilor: un apartament de două camere situat în centrul orașului Zimnicea, județul Teleorman, este scos la vânzare pentru doar 6.000 de euro.

Apartamentul, amplasat pe strada Mihai Viteazul,  are o suprafață utilă de 52 mp și un balcon de 3 mp. Este vorba despre un spațiu decomandat, construit în anul 1978 într-un bloc de tip monolit, cu structură solidă. Locația ultracentrală oferă acces rapid la principalele puncte de interes ale orașului, iar poziționarea apartamentului permite o vedere atât către Magistrală, cât și spre spatele blocului.

Apartament cu 2 camere cu doar 6.000 de euro

Din punct de vedere structural, locuința beneficiază de o terasă fără infiltrații, iar scara blocului este locuită pe toate palierele. Apartamentul nu are îmbunătățiri interioare, fiind complet neamenajat, ceea ce oferă posibilitatea viitorilor proprietari să îl renoveze după propriul gust și necesită renovare integrală. Toate utilitățile pot fi conectate, fiind deja disponibile la nivelul blocului.

Din perspectiva legală, proprietarul deține toate documentele necesare pentru vânzare: act de proprietate, carte funciară cu intabulare și cadastru, certificat energetic și certificat fiscal cu debit zero, cu percepția achitată anticipat până la sfârșitul anului 2026. Conform legislației în vigoare, cheltuielile legate de perfectarea actului de vânzare în formă autentică sunt suportate de cumpărător. Prețul de 6.000 de euro este fix și poate fi achitat doar printr-o singură tranzacție integrală.

Apartamentul se află într-o zonă cu acces rapid la liceul din apropiere și la arterele principale ale orașului, ceea ce îl face potrivit atât pentru locuință, cât și pentru investiții pe termen lung, în special în contextul în care prețurile proprietăților mici sunt în general în creștere. Deși locuința necesită renovare completă, prețul foarte mic permite cumpărătorilor să investească în amenajarea acesteia fără presiunea unei achiziții scumpe.

