Strategia lui Cheloo pentru noul sezon Asia Express. Juratul de la iUmor, primele declarații: ”Nu ne sperie!”

Noul sezon Asia Express se pregătește de start, iar concurenții intră în competiție cu planuri, strategii și mult entuziasm. Printre cei care pornesc pe Drumul Mătăsii se află și Cheloo, care va concura alături de prietenul său apropiat, Mihai Ban.

Filmările pentru noul sezon au loc în China și Uzbekistan, iar cele nouă echipe înscrise vor avea de parcurs trasee dificile prin zone încărcate de istorie și cultură. Participanții se declară nerăbdători să descopere provocările pregătite de producție.

Strategia lui Cheloo pentru Asia Express

Cheloo, unul dintre concurenții care atrag atenția în acest sezon, spune că pleacă în competiție fără temeri și cu încrederea că se va adapta oricărei situații. Artistul consideră că experiența Asia Express este una imprevizibilă, însă nu se lasă intimidat de necunoscut.

În interviul acordat înainte de plecare, acesta a explicat că nu este îngrijorat nici de condițiile de cazare, nici de mâncarea specifică țărilor asiatice, chiar dacă gastronomia locală este foarte diferită de cea din România.

„Nici asta nu ne sperie, pentru că nu poți să plănuiești (n.r. clasamentul). Nu am voie să mănânc picant, dar iute e foarte bun. Nu suntem genul să facem alianțe. Când mi-e somn mă așez pe jos și dorm și când mi-e foame, latru”, a declarat Cheloo.

Cu cine face Cheloo echipă la Asia Express

Artistul concurează alături de Mihai Ban, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, cu care împarte pasiunea pentru raliuri. Cei doi au participat împreună, în 2022, la Raliul Dakar, una dintre cele mai solicitante competiții de motorsport din lume.

Mihai Ban, activ de mulți ani în domeniul raliurilor, va avea ocazia să se prezinte publicului larg prin intermediul emisiunii. Înainte de a porni în aventura Asia Express, cei doi au transmis un mesaj comun:

„Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul.”

CITEŞTE ŞI: Mirela Vaida pleacă la Asia Express! Cine îi ţine locul la Acces Direct

Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, de fapt: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”