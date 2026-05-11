Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal

Poliția Capitalei a luat în vizor restaurantele și localurile din București pentru a verifica dacă legea antifumat este respectată. În urma mai multor controale desfășurate în ultimele nopți, autoritățile au descoperit că în unele restaurante din Capitală fumatul în interior continua să fie o practică obișnuită, deși acest lucru este interzis prin lege. În acest fel, s-au acordat amenzi în valoare de zeci de mii de euro.

O zonă frecventată de „lumea bună” a Capitalei a fost luată în vizor! 24 de restaurante situate pe Bulevardul Decebal au fost verificate de Poliția Locală a Municipiului București. Potrivit autorităților, în mai multe locații se simțea miros puternic de tutun, iar mesele erau pregătite cu scrumiere, semn că regulile nu erau respectate.

Poliția Capitalei a dat mai multe amenzi restaurantelor din București

În urma controalelor, polițiștii au aplicat amenzi în valoare totală de 60.000 de lei. Reprezentanții instituției atrag atenția că sancțiunile pentru încălcarea legii antifumat sunt progresive și devin tot mai severe pentru cei care repetă abaterea.

„Mirosea a tutun, mesele erau dotate cu scrumiere, semn că fumatul la interior e o practică uzuală. Amenzile date au ajuns, cumulat, la 60.000 de lei”, se arată în postarea Primăriei Capitalei de pe rețelele de socializare.

Astfel, la prima încălcare a legii, administratorii riscă o amendă de 5.000 de lei. Dacă situația se repetă, sancțiunea ajunge la 10.000 de lei, iar activitatea localului poate fi suspendată până la remedierea problemelor. În cazul unei a treia abateri, amenda crește la 15.000 de lei, iar unitatea poate fi închisă.

Autoritățile spun că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, scopul fiind respectarea legii și protejarea sănătății clienților și angajaților din localuri.

CITEȘTE ȘI: Pensionarii care primesc 582 lei în plus, la pensie. Care este stagiul minim de cotizare și la ce sumă totală ajung

Țara europeană unde salariile sar de 10.000 de euro. Sunt joburi disponibile și pentru români