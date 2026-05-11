Acasă » Știri » De la închisoare la viața de familie. Celebrul escroc și partenera sa, un fotomodel rus, așteaptă primul copil

De la închisoare la viața de familie. Celebrul escroc și partenera sa, un fotomodel rus, așteaptă primul copil

De: Paul Hangerli 12/05/2026 | 00:30
De la închisoare la viața de familie. Celebrul escroc și partenera sa, un fotomodel rus, așteaptă primul copil
Escrocul și rusoaica vor avea un copil, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Billy McFarland și iubita sa, modelul rus Anastasia Eremenko, au anunțat că așteaptă primul lor copil împreună. Cei doi au făcut publică vestea printr-o postare comună pe Instagram.

Billy McFarland și Anastasia Eremenko vor avea un copil

Duminică, 10 mai, McFarland, în vârstă de 34 de ani, și iubita sa Anastasia Eremenko, 36 de ani, au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată.

„Ziua Mamei se simte cu siguranță diferit anul acesta ❤️”, au scris cei doi într-o postare comună pe Instagram.

În fotografiile publicate, Billy McFarland și Anastasia Eremenko apar împreună pe plajă. Într-una dintre imagini, modelul rus își ține mâna pe burtica de gravidă în timp ce pozează alături de partenerul ei.

Ce a declarat Billy McFarland

Potrivit TMZ, cei doi locuiesc în prezent în Montauk, New York, înainte de venirea pe lume a copilului. McFarland a declarat pentru publicație:

„Anastasia este cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Suntem extrem de entuziasmați să primim încă un membru în familia noastră. Să devenim părinți împreună pare cea mai mare aventură dintre toate.”

Cine este Billy McFarland

Billy McFarland este antreprenorul american devenit celebru la nivel mondial după scandalul uriaș provocat de Fyre Festival, considerat unul dintre cele mai mari eșecuri din istoria evenimentelor de lux.

Festivalul, promovat în 2017 drept o experiență exclusivistă pentru milionari, cu modele celebre, vile luxoase și concerte pe o insulă privată din Bahamas, s-a transformat într-un adevărat haos.

Participanții care plătiseră chiar și peste 1.500 de dolari pentru bilete au găsit corturi improvizate, lipsă de mâncare și condiții dezastruoase, departe de imaginea luxoasă promovată online. Evenimentul fusese comparat inclusiv cu celebrul festival Coachella și promitea apariții ale unor artiști precum Blink-182 și Migos.

Condamnat la închisoare după scandalul Fyre Festival

Billy McFarland a fost acuzat că a fraudat investitorii și participanții, promovând informații false despre festival și despre compania sa. În 2018, el a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru fraudă electronică și obligat să plătească despăgubiri de aproximativ 26 de milioane de dolari.

McFarland a fost eliberat înainte de termen în 2022.

Documentarele care au făcut cazul celebru

Povestea Fyre Festival a devenit virală și a fost transformată în documentare extrem de populare, printre care „FYRE: The Greatest Party That Never Happened” de pe Netflix și „Fyre Fraud” produs de Hulu.

Anastasia Eremenko a apărut inclusiv în documentarul Hulu, unde a povestit că l-a cunoscut pe Billy McFarland după scandalul Fyre Festival.

Billy McFarland încearcă să revină în atenția publicului

Chiar și după ieșirea din închisoare, Billy McFarland a rămas constant în atenția presei. El a încercat să lanseze mai multe proiecte noi și a vorbit inclusiv despre ideea unui posibil „Fyre Festival 2”, lucru care a provocat numeroase controverse online.

În iulie 2025, McFarland a anunțat că și-a vândut brandul pe eBay, la câteva luni după ce dezvăluise că intenționează să îl scoată la vânzare.

CITEȘTE ȘI: Două staruri britanice s-au despărțit după 22 de ani de căsnicie, apoi au sărbătorit cu un gest surprinzător în vila lor

„Vulcanul din pat” a născut! Soția fostului portar de la Liverpool a făcut marele anunț

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Știri
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei
Știri
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața…
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou...
ULTIMA ORĂ
Ce chirie colosală plătește Dan Bilzerian pentru conacul din Los Angeles în care organizează petreceri. ...
Ce chirie colosală plătește Dan Bilzerian pentru conacul din Los Angeles în care organizează petreceri. De unde provin banii
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața ...
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei
Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav
Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav
Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai ...
Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai facă la Neatza
Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește ...
Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”
Vezi toate știrile