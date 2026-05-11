De la închisoare la viața de familie. Celebrul escroc și partenera sa, un fotomodel rus, așteaptă primul copil

Billy McFarland și iubita sa, modelul rus Anastasia Eremenko, au anunțat că așteaptă primul lor copil împreună. Cei doi au făcut publică vestea printr-o postare comună pe Instagram.

Billy McFarland și Anastasia Eremenko vor avea un copil

Duminică, 10 mai, McFarland, în vârstă de 34 de ani, și iubita sa Anastasia Eremenko, 36 de ani, au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată.

„Ziua Mamei se simte cu siguranță diferit anul acesta ❤️”, au scris cei doi într-o postare comună pe Instagram.

În fotografiile publicate, Billy McFarland și Anastasia Eremenko apar împreună pe plajă. Într-una dintre imagini, modelul rus își ține mâna pe burtica de gravidă în timp ce pozează alături de partenerul ei.

Ce a declarat Billy McFarland

Potrivit TMZ, cei doi locuiesc în prezent în Montauk, New York, înainte de venirea pe lume a copilului. McFarland a declarat pentru publicație:

„Anastasia este cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Suntem extrem de entuziasmați să primim încă un membru în familia noastră. Să devenim părinți împreună pare cea mai mare aventură dintre toate.”

Cine este Billy McFarland

Billy McFarland este antreprenorul american devenit celebru la nivel mondial după scandalul uriaș provocat de Fyre Festival, considerat unul dintre cele mai mari eșecuri din istoria evenimentelor de lux.

Festivalul, promovat în 2017 drept o experiență exclusivistă pentru milionari, cu modele celebre, vile luxoase și concerte pe o insulă privată din Bahamas, s-a transformat într-un adevărat haos.

Participanții care plătiseră chiar și peste 1.500 de dolari pentru bilete au găsit corturi improvizate, lipsă de mâncare și condiții dezastruoase, departe de imaginea luxoasă promovată online. Evenimentul fusese comparat inclusiv cu celebrul festival Coachella și promitea apariții ale unor artiști precum Blink-182 și Migos.

Condamnat la închisoare după scandalul Fyre Festival

Billy McFarland a fost acuzat că a fraudat investitorii și participanții, promovând informații false despre festival și despre compania sa. În 2018, el a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru fraudă electronică și obligat să plătească despăgubiri de aproximativ 26 de milioane de dolari.

McFarland a fost eliberat înainte de termen în 2022.

Documentarele care au făcut cazul celebru

Povestea Fyre Festival a devenit virală și a fost transformată în documentare extrem de populare, printre care „FYRE: The Greatest Party That Never Happened” de pe Netflix și „Fyre Fraud” produs de Hulu.

Anastasia Eremenko a apărut inclusiv în documentarul Hulu, unde a povestit că l-a cunoscut pe Billy McFarland după scandalul Fyre Festival.

Billy McFarland încearcă să revină în atenția publicului

Chiar și după ieșirea din închisoare, Billy McFarland a rămas constant în atenția presei. El a încercat să lanseze mai multe proiecte noi și a vorbit inclusiv despre ideea unui posibil „Fyre Festival 2”, lucru care a provocat numeroase controverse online.

În iulie 2025, McFarland a anunțat că și-a vândut brandul pe eBay, la câteva luni după ce dezvăluise că intenționează să îl scoată la vânzare.

