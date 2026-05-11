Acasă » Știri » Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav

Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav

De: Paul Hangerli 11/05/2026 | 23:30
Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav
Accident pe centura Clujului, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit, luni după-amiază, în urma unui grav accident rutier produs pe Centura Ocolitoare Est a municipiului Cluj-Napoca, pe direcția Bulevardul Muncii-Apahida.

În coliziune au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule format din cap tractor și cisternă. Traficul în zonă a fost complet blocat timp de mai multe ore.

Impact violent pe DN VOCNE

Accidentul s-a produs în jurul orei 15:00, pe DN VOCNE, cunoscut drept Centura Est a Clujului. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Potrivit ISU Cluj, în autoturism se afla o persoană încarcerată, iar salvatorii au intervenit pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate. Aceștia au transmis:

„Victima a fost extrasă, este vorba despre un bărbat, care se afla în stop cardio-respirator. Echipajele au aplicat manevre de resuscitare”

În ciuda eforturilor depuse de medici și paramedici, victima nu a mai putut fi salvată.

„Din nefericire, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a fost declarat decesul bărbatului”, a precizat ISU Cluj.

Un pasager a ajuns la spital

În urma accidentului, un alt bărbat, aflat în autoturism, a fost rănit și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile au precizat că nu au existat scurgeri de combustibil din cisternă, astfel că nu s-a impus evacuarea zonei sau măsuri speciale de protecție.

Primele cercetări ale polițiștilor indică faptul că autoturismul ar fi ajuns pe sensul opus de mers înaintea impactului fatal. IPJ Cluj a transmis:

„Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani, din comuna Jucu, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a se stabili în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat de 47 de ani, din județul Bihor”

Potrivit aceleiași surse, șoferul autoturismului a decedat în urma impactului, iar pasagerul de 54 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul cisternei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Trafic blocat pe Centura Est

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația rutieră pe DN VOCNE a fost complet oprită pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului.

Traficul urma să fie reluat după ora 17:30, după finalizarea operațiunilor de degajare și a măsurătorilor efectuate de polițiști.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

CITEȘTE ȘI: Alertă în Prahova după un accident feroviar mortal. Mecanicul locomotivei a fost testat imediat

Accident grav în Gorj: un bărbat a rămas încarcerat după coliziunea dintre un TIR și un autoturism. Din păcate salvatorii nu l-au putut resuscita

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Știri
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei
Știri
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața…
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou...
ULTIMA ORĂ
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața ...
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei
Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai ...
Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai facă la Neatza
Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește ...
Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”
Povestea din spatele colierului lui Cătălin Zmărăndescu. De ce nu se desparte niciodată de el
Povestea din spatele colierului lui Cătălin Zmărăndescu. De ce nu se desparte niciodată de el
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Vezi toate știrile