Avem cele 9 echipe de la Asia Express 2026: Cheloo VS Loredana Chivu, cap de afiș

De: Andreea Stăncescu 23/03/2026 | 12:45
Concurenții din noul sezon Asia Express

Sezonul 9 al reality-show-ului Asia Express, difuzat de Antena 1, se anunță a fi mai intens și mai surprinzător ca niciodată. Competiția reunește un grup incendiar de vedete și personalități publice, gata să își testeze limitele pe celebrul Drum al Mătăsii.

Sezonul 9 promite emoții, tensiune și momente memorabile, punând la încercare curajul și rezistența fizică a fiecărui participant. Pentru a se descurca pe traseu și a face față probelor dificile vor îmbina aventura și strategia. Show-ul va apărea în toamna anului 2026, pe Antena 1, atunci când publicul va vedea provocările prin care au trecut vedetele preferate.

Cine sunt cei 18 concurenți de la Asia Express?

Printre participanți se numără Cheloo și partenerul său de la Dakar, Mihai Ban, Maurice Munteanu alături de prietena sa Connie Preda, Mirela Vaida cu cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac cu prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu. De asemenea, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan cu fiica ei Maya, precum și rapperul What’s UP împreună cu soția sa Miky.

Concurenții de la Asia Express

Aceștia vor porni într-o aventură plină de provocări prin Uzbekistan și China, urmând urmele negustorilor de altădată. Provocarea este cu atât mai mare cu cât concurenții vor trebui să se descurce fără telefoane sau bani, având la dispoziție doar propriile resurse, bunătatea localnicilor și un singur euro pe zi oferit de Irina.

Pe traseu îi așteaptă obstacole neașteptate, peisaje spectaculoase și întâlniri cu oameni din culturi diferite, toate acestea într-o încercare de a ajunge la punctul final al călătoriei: celebrul simbol al Drumul Mătăsii, Perla din Shanghai.

CITEȘTE ȘI: Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!”

De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
Știri
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
Știri
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat…
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp...
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR:...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó,...
Parteneri
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum,...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
go4it.ro
Adevărul incomod despre dotarea Armatei: Ce s-ar întâmpla într-un conflict real
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat pe suferința oamenilor, în ajunul sărbătorilor pascale!” Rădăcinile scandalului „CE Oltenia”, adânc înfipte în mandatul lui Virgil Popescu, ex-ministru liberal al Energiei
Gandul.ro
Culisele protestelor de la Târgu Jiu. Acuzații grave la adresa PNL și USR: „S-au cățărat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecata magazinul „La 2 Pași”
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans ...
Rareș Cojoc, răsfățat de cele două femei din viața lui. Cum îl „proteja” partenera de dans pe fostul soț al Andreei Popescu
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
Orașul unde mașinile vechi devin ca noi! Cum sunt transformate autoturismele uzate
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
O femeie de 60 de ani a murit în timpul unui zbor de 13 ore. Ce s-a întâmplat cu trupul ei
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica ...
Chappell Roan, în centrul unui scandal după ce un agent de securitate ar fi agresat-o verbal pe fiica lui Jude Law. Cum se apără artista
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei
Vezi toate știrile