Avem cele 9 echipe de la Asia Express 2026: Cheloo VS Loredana Chivu, cap de afiș

Sezonul 9 al reality-show-ului Asia Express, difuzat de Antena 1, se anunță a fi mai intens și mai surprinzător ca niciodată. Competiția reunește un grup incendiar de vedete și personalități publice, gata să își testeze limitele pe celebrul Drum al Mătăsii.

Sezonul 9 promite emoții, tensiune și momente memorabile, punând la încercare curajul și rezistența fizică a fiecărui participant. Pentru a se descurca pe traseu și a face față probelor dificile vor îmbina aventura și strategia. Show-ul va apărea în toamna anului 2026, pe Antena 1, atunci când publicul va vedea provocările prin care au trecut vedetele preferate.

Cine sunt cei 18 concurenți de la Asia Express?

Printre participanți se numără Cheloo și partenerul său de la Dakar, Mihai Ban, Maurice Munteanu alături de prietena sa Connie Preda, Mirela Vaida cu cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac cu prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu. De asemenea, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan cu fiica ei Maya, precum și rapperul What’s UP împreună cu soția sa Miky.

Aceștia vor porni într-o aventură plină de provocări prin Uzbekistan și China, urmând urmele negustorilor de altădată. Provocarea este cu atât mai mare cu cât concurenții vor trebui să se descurce fără telefoane sau bani, având la dispoziție doar propriile resurse, bunătatea localnicilor și un singur euro pe zi oferit de Irina.

Pe traseu îi așteaptă obstacole neașteptate, peisaje spectaculoase și întâlniri cu oameni din culturi diferite, toate acestea într-o încercare de a ajunge la punctul final al călătoriei: celebrul simbol al Drumul Mătăsii, Perla din Shanghai.

CITEȘTE ȘI: Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!”

De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”