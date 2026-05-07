Dana Săvuică a slăbit spectaculos. Cum arată acum vedeta la 56 de ani

De: Anca Chihaie 07/05/2026 | 21:38
Câte kilograme a slăbit Dana Săvuică/ sursă foto: social media

Dana Săvuică a revenit în atenția publicului cu o apariție care a stârnit numeroase reacții în mediul online. Vedeta afișează o siluetă complet schimbată, mult mai suplă și tonifiată, iar transformarea sa fizică a devenit rapid subiect de discuție printre admiratori. La 56 de ani, fosta prezentatoare și fost model demonstrează că schimbările majore pot apărea în orice etapă a vieții, mai ales atunci când sunt susținute de ambiție și disciplină.

În ultimele luni, Dana Săvuică a trecut printr-o transformare spectaculoasă, reușind să slăbească aproximativ 12 kilograme. Diferența este evidentă în cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale și în aparițiile sale publice. Vedeta afișează acum o imagine mult mai fresh, cu un stil vestimentar adaptat noii sale siluete și cu o atitudine care inspiră încredere și energie.

Cum arată acum vedeta la 56 de ani

Schimbarea nu a fost trecută cu vederea de cei care o urmăresc de ani buni. Mulți au remarcat faptul că Dana pare întinerită și mai sigură pe ea ca niciodată. Silueta redefinită îi pune în evidență trăsăturile elegante, iar ținutele moderne pe care le poartă în ultima perioadă accentuează și mai mult rezultatele transformării sale.

De-a lungul timpului, Dana Săvuică a fost considerată una dintre cele mai apreciate apariții feminine din showbizul românesc. În anii ’90 și începutul anilor 2000, imaginea sa era asociată cu eleganța, feminitatea și curajul de a ieși din tipare. A devenit extrem de cunoscută după apariția într-o celebră revistă pentru adulți, moment care a făcut-o una dintre cele mai comentate vedete ale vremii. Cu toate acestea, Dana a continuat să își construiască o carieră în televiziune și în zona de lifestyle, păstrându-și popularitatea în spațiul public.

„Ați observat că am slăbit probabil, dar nu știți cât. Deci, iată cât: două măsuri la blugi. Parcă e mai bine, nu?

Am slăbit vreo 12 kg, acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul.”, a transmis Dana Săvuică.

În ultimii ani, vedeta a vorbit deseori despre importanța echilibrului și a grijii pentru sănătate. Transformarea actuală pare să fie rezultatul unei perioade de schimbări personale și al dorinței de a se simți mai bine în propriul corp. Pe lângă pierderea în greutate, Dana și-a schimbat și stilul de viață, adoptând obiceiuri mai sănătoase și punând accent pe confortul fizic și starea de bine.

Un alt pas important în această transformare a fost decizia de a apela la o intervenție estetică de reducție și lifting mamar. Alegerea a venit după o perioadă lungă de reflecție și a avut legătură atât cu aspectul estetic, cât și cu problemele de confort apărute odată cu înaintarea în vârstă. Vedeta a considerat că această schimbare îi poate oferi mai multă libertate de mișcare și o stare generală mai bună.

