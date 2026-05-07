Fiul miliardarului indian, abordat pe stradă de un român! Ce i-a răspuns moștenitorul imperiului Ambani

Un bărbat din județul Ilfov a avut parte de o întâlnire neobișnuită cu fiul unuia dintre cei mai influenți oameni de afaceri din lume, Mukesh Ambani, moment care a atras rapid atenția pe rețelele sociale după ce a fost surprins și distribuit online. Incidentul a avut loc într-un context relaxat, în care tânărul Ambani se afla la plimbare, însoțit de mai mulți membri ai echipei sale de securitate.

Potrivit imaginilor apărute în mediul online, românul l-a observat pe fiul miliardarului indian într-un spațiu public și a început să îl filmeze imediat, surprins de prezența acestuia. Scena îl arată pe tânărul Ambani deplasându-se liniștit, cu o atitudine degajată, în timp ce în jurul său se aflau agenți de pază care îl însoțeau discret. Atmosfera generală nu părea tensionată, iar cei din jur nu au manifestat agitație sau reacții neobișnuite.

Cum a răspuns Ambani la filmarea românului

În momentul în care a realizat că este filmat, fiul miliardarului a reacționat într-un mod calm și prietenos, fără a manifesta disconfort sau iritare. Interacțiunea dintre cei doi a fost scurtă, dar suficientă pentru a atrage atenția celor care au vizionat ulterior materialul video. Românul, vizibil emoționat de situație, a continuat să înregistreze momentul, exprimându-și surprinderea față de întâlnirea neașteptată.

Ambani a reacționat imediat cu zâmbetul pe buze: „Ce faci?”. Românul a răspuns: „Sunt bine. Mulțumesc.”

Conversația dintre cei doi a fost simplă, desfășurată într-un registru politicos și informal. Tânărul Ambani a răspuns zâmbitor la prezența camerei, fără a încerca să evite filmarea, iar românul a menținut o atitudine respectuoasă pe tot parcursul interacțiunii. După câteva secunde de dialog scurt, miliardarul și-a continuat drumul, păstrând aceeași atitudine relaxată, însoțit de echipa sa de securitate.

Contextul în care are loc această apariție publică este legat de evenimentele recente din familia Ambani, care au atras atenția presei internaționale. Înaintea unei nunți de amploare, organizată pentru Anant Ambani și Radhika Merchant, au fost organizate mai multe evenimente private de mari dimensiuni, la care au participat personalități din lumea divertismentului și a afacerilor. Unul dintre momentele care a generat interes global a fost un spectacol susținut de artista Rihanna, invitată să cânte la festivitățile premergătoare ceremoniei.

(CITEȘTE ȘI: CÂT COSTĂ NUNTA CARE A ÎNNEBUNIT PLANETA. TREI ZILE DE LUX ȘI OPULENȚĂ: FIUL MILIARDARULUI INDIAN SE ÎNSOARĂ!)