Jeni Nicolau, surprinsă de vorbele Andreei Cojoc despre căsnicie: „Mi se pare o raportare greșită"

De: Simona Vlad 07/05/2026 | 21:30
Jeni Nicolau reacționează după declarațiile care au aprins internetul! Divorțul dintre Andreea și Rareș Cojoc continuă să țină primele pagini ale tabloidelor! Totul a explodat după afirmația Andreei, care a spus că „mariajul este o cruce grea de dus”. În platoul lui Dan Capatos, Jeni Nicolau a analizat situația și nu s-a ferit să spună ce gândește. CANCAN.ro are toate detaliile!

„Eu sunt o sportivă de performanță și-mi iubesc bărbatul și după 18 ani. Între noi au fost divergențe. Căsătoria, da, ok, nu este lapte și miere de când vă luați și până când divorțezi sau mori, depinde cum te prinde fiecare dintre aceste două aspecte. Nu pot să zici că e o cruce foarte grea, că nu te obligă nimeni. Sau că toți oamenii sunt chinuiți într-o căsătorie. Adică să fie o generalizare. Sunt unii nefericiți, stau pentru copii și nu se mai regăsesc în familie, dar să spui că în sine căsătoria este o cruce foarte grea, pe mine mă surprinde.”

Vedeta ne-a făcut dezvăluiri despre propria căsnicie și despre provocările care apar într-o relație de lungă durată. Totuși, Jeni Nicolau susține că iubirea nu dispare pur și simplu peste noapte.

„Mi se pare o raportare foarte greșită. Mai ales când doi oameni se iubesc. Iubirea asta nu dispare peste noapte. Iubirea dispare dacă îi faci ceva sau dacă nu-i faci ce trebuie. Și iubirea este un sentiment care rămâne. Într-un fel suntem la început, într-un fel suntem când avem rate, într-un fel suntem când vii acasă nervos că nu-ți merge ceva. Și atunci trebuie să găsim un loc al nostru, un moment al nostru în familie, în care să ne îmbrățișăm și să spunem: împărțim ratele, le ducem cum putem.”

Jeni Nicolau a mărturisit că anumite gesturi și reacții ale Andreei Cojoc au ridicat semne de întrebare încă din trecut. Actrița spune că retrospectiv, unele declarații făcute la podcastul lui Jorge par să fi anunțat ruptura dintre cei doi.

„Ea a avut niște lucruri atunci la podcast. Eu nu știam că vor divorța și ea a făcut niște afirmații foarte dure. Era ceva de genul: sunt cu el la podcast acum, dar sunt supărată pe el. Eu nu pot să înțeleg. Faci trei copii, apoi fugi? Nu înțeleg. Părerea mea este că iubirea asta ține o veșnicie. Când întrebi pe cineva câți ani are de căsnicie, să nu crezi că oamenii ăia nu s-au certat niciodată. Cum ajungem la 70 de ani dacă ne despărțim? Iubirea trebuie întreținută. Nu există familie perfectă, există doar oameni care aleg să rămână împreună.”

