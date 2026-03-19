Antena 1 a făcut anunțul surprinzător! Ce se întâmplă cu sezonul 9 din Asia Express

De: David Ioan 19/03/2026 | 14:05
Antena 1 a făcut anunțul surprinzător! Ce se întâmplă cu sezonul 9 din Asia Express
Antena 1 a făcut anunțul surprinzător! Ce se întâmplă cu sezonul 9 din Asia Express. Foto: Facebook

Antena 1 a surprins publicul cu anunțul oficial privind sezonul 9 din „Asia Express”, confirmând revenirea unuia dintre cele mai urmărite reality show-uri din România.

Postarea publicată pe pagina oficială a emisiunii a dezvăluit nu doar faptul că noua ediție este în pregătire, ci și traseul spectaculos pe care îl vor parcurge concurenții.

Antena 1 a făcut anunțul surprinzător

„Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.”, se arată pe pagina oficială de Facebook.

Anunțul a generat imediat reacții puternice, mai ales pentru că Drumul Mătăsii este una dintre cele mai vechi și fascinante rute comerciale din lume, iar alegerea ei promite un sezon cu totul diferit față de precedentele.

În cele opt sezoane difuzate până acum, formatul Asia Express (cunoscut o perioadă și sub numele de America Express) a purtat concurenții prin regiuni extrem de variate. Primul sezon a avut loc în Vietnam, Laos și Cambodgia, iar câștigători au fost Raluka și Ana Baniciu.

Ce se întâmplă cu sezonul 9 din Asia Express

Sezonul 2 a continuat aventura în Sri Lanka și India, fiind câștigat de CRBL și Oase. Sezonul 3 i-a dus pe concurenți în Filipine și Taiwan, unde au triumfat Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Sezonul 4 a explorat Turcia, Georgia și Iordania, fiind câștigat de Mihai Petre și soţia sa, Elwira.

Ulterior, formatul a fost mutat în America Latină sub numele „America Express”, unde sezonul 5 a avut loc în Mexic, Guatemala și Columbia, iar sezonul 6 în Argentina, Paraguay și Brazilia.

Revenirea la denumirea originală, Asia Express, s a produs odată cu sezonul 7, desfășurat în Thailanda, Malaezia și Indonezia. Cel mai recent sezon, al 8 lea, a purtat echipele prin Filipine, Vietnam și Coreea de Nord, iar marea finală din Seul a fost câștigată de echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș, după o cursă extrem de strânsă și intensă.

