BANCUL ZILEI | „Auzi, fato, m-am culcat aseară cu soțul Mariei”

– Auzi, fato, m-am culcat aseară cu soţul Mariei!
– Aoleu ! Şi ?!? la zi, cum e ???
-E foarte bun la pat, nu ştiu de ce se tot plânge ea!
– Vezi fato, eu când îţi ziceam că soţul Mariei e mai bun decât al tău la pat, nu mă credeai !!!
La interviu
Un tip merge la interviu pentru un job.
– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?
– Da, bineînțeles! răspunde omul.
– Perfect. Și unde ați mai lucrat?
– Păi… am fost manager la o firmă mare.
– Serios? Ce firmă?
– Nu pot să spun, e confidențial.
– În regulă… și ce făceați acolo?
– Coordonam echipa, luam decizii importante…
– Interesant. Și de ce ați plecat?
– S-a închis firma.
– Cum așa?
– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.
La doctor
Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!
Doctorul, fără să-l privească:
– Următorul!
Tipul se enervează și revine:
– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!
Doctorul, tot fără să-l privească:
– V-am spus, următorul!
Tipul pleacă supărat și zice:
– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…
A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:
– ACUM mă vedeți?!
Doctorul se uită surprins:
– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…
– De ce? întreabă omul.
– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.
