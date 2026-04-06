BANCUL ZILEI | „Auzi, fato, m-am culcat aseară cu soțul Mariei”

– Auzi, fato, m-am culcat aseară cu soţul Mariei!

– Aoleu ! Şi ?!? la zi, cum e ???

-E foarte bun la pat, nu ştiu de ce se tot plânge ea!

– Vezi fato, eu când îţi ziceam că soţul Mariei e mai bun decât al tău la pat, nu mă credeai !!!

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?

– Da, bineînțeles! răspunde omul.

– Perfect. Și unde ați mai lucrat?

– Păi… am fost manager la o firmă mare.

– Serios? Ce firmă?

– Nu pot să spun, e confidențial.

– În regulă… și ce făceați acolo?

– Coordonam echipa, luam decizii importante…

– Interesant. Și de ce ați plecat?

– S-a închis firma.

– Cum așa?

– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!

Doctorul, fără să-l privească:

– Următorul!

Tipul se enervează și revine:

– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!

Doctorul, tot fără să-l privească:

– V-am spus, următorul!

Tipul pleacă supărat și zice:

– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…

A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:

– ACUM mă vedeți?!

Doctorul se uită surprins:

– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…

– De ce? întreabă omul.

– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

