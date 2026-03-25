BANC | Bulă, avocatul și onorariul de 20.000 euro

Este miercuri, iar CANCAN.RO ți-a pregătit astăzi un nou banc savuros, care sigur îți va însenina ziua. Ia-ți doza de râs alături de noi!

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:

– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.

După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:

– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

Un student intră la examen la logică. Profesorul îl întreabă:

– Spune-mi, dacă spun: „toți oamenii sunt muritori” și „Socrate este om”, ce rezultă?

Studentul:

– Că Socrate e mort.

Profesorul:

– Corect! Acum încearcă unul singur.

Studentul stă, se gândește și zice:

– Toate pisicile au patru picioare. Câinele meu are patru picioare. Deci câinele meu e pisică.

Profesorul:

– Greșit!

Studentul:

– Păi de ce? Mergea bine până la Socrate…

Profesorul:

– Pentru că ai inversat logica.

Studentul:

– Am înțeles… mai încerc o dată: Toți profesorii sunt inteligenți. Dumneavoastră sunteți profesor. Deci sunteți inteligent.

Profesorul (zâmbind):

– Corect!

Studentul:

– Bun… atunci clar logica funcționează doar când vă convine

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!

Doctorul:

– De când aveți problema asta?

Pacientul:

– Ce problemă?

Doctorul oftează:

– Bun… atunci spuneți-mi, aveți alte simptome?

Pacientul:

– Da… cred că mă costă mult.

Doctorul:

– Cum adică?

Pacientul:

– Păi vin zilnic la consultație și plătesc de fiecare dată… și uit că am mai fost!

La poliție

Un tip sună la poliție:

– Alo, mi-au furat mașina!

Polițistul:

– Calm, domnule. Unde ați lăsat-o?

– În fața casei!

– Și sunteți sigur că a fost furată?

– 100%! Nu mai e acolo!

După 10 minute, omul sună din nou:

– Alo… scuzați… nu mi-au furat mașina…

Polițistul:

– A, ați găsit-o?

– Nu… am realizat că eram în altă parte a orașului și că eu venisem cu autobuzul…

Polițistul:

– Și acum unde sunteți?

– Tot în fața casei… dar nu știu cum am ajuns

