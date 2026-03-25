BANC | Bulă, avocatul și onorariul de 20.000 euro

De: Anca Chihaie 25/03/2026 | 07:10
Este miercuri, iar CANCAN.RO ți-a pregătit astăzi un nou banc savuros, care sigur îți va însenina ziua. Ia-ți doza de râs alături de noi!

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:
– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.
După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:
– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

Un student intră la examen la logică. Profesorul îl întreabă:
– Spune-mi, dacă spun: „toți oamenii sunt muritori” și „Socrate este om”, ce rezultă?
Studentul:
– Că Socrate e mort.
Profesorul:
– Corect! Acum încearcă unul singur.
Studentul stă, se gândește și zice:
– Toate pisicile au patru picioare. Câinele meu are patru picioare. Deci câinele meu e pisică.
Profesorul:
– Greșit!
Studentul:
– Păi de ce? Mergea bine până la Socrate…
Profesorul:
– Pentru că ai inversat logica.
Studentul:
– Am înțeles… mai încerc o dată: Toți profesorii sunt inteligenți. Dumneavoastră sunteți profesor. Deci sunteți inteligent.
Profesorul (zâmbind):
– Corect!
Studentul:
– Bun… atunci clar logica funcționează doar când vă convine

La doctor

Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!
Doctorul:
– De când aveți problema asta?
Pacientul:
– Ce problemă?
Doctorul oftează:
– Bun… atunci spuneți-mi, aveți alte simptome?
Pacientul:
– Da… cred că mă costă mult.
Doctorul:
– Cum adică?
Pacientul:
– Păi vin zilnic la consultație și plătesc de fiecare dată… și uit că am mai fost!

 La poliție

Un tip sună la poliție:
– Alo, mi-au furat mașina!
Polițistul:
– Calm, domnule. Unde ați lăsat-o?
– În fața casei!
– Și sunteți sigur că a fost furată?
– 100%! Nu mai e acolo!
După 10 minute, omul sună din nou:
– Alo… scuzați… nu mi-au furat mașina…
Polițistul:
– A, ați găsit-o?
– Nu… am realizat că eram în altă parte a orașului și că eu venisem cu autobuzul…
Polițistul:
– Și acum unde sunteți?
– Tot în fața casei… dar nu știu cum am ajuns

Dovada irefutabilă a divorțului de Valentin Sanfira: Codruța a renunțat la verighetă. Pe ce dată s-a întâmplat
Orchestra care cântă la mașini de scris: fenomenul muzical născut dintr-un obiect uitat
Valentin Sanfira, mesaj subliminal după divorțul de Codruța: „Există doar interese! Te caut, te sun…"
Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Rețeta mănăstirească de prăstrăv pe pat de spanac. Ingredientul secret de care ai nevoie
