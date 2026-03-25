BANC | Bulă, avocatul și onorariul de 20.000 euro

Inculpatul Bulă îi spune avocatului său:
– Dacă scap cu 6 luni, primiți de la mine 20.000 euro.
După terminarea procesului, avocatul îi spune lui Bulă:
– Să știi că a fost ceva de muncă, dar am reușit. Judecătorii voiau să te achite…
Examenul de logică
Un student intră la examen la logică. Profesorul îl întreabă:
– Spune-mi, dacă spun: „toți oamenii sunt muritori” și „Socrate este om”, ce rezultă?
Studentul:
– Că Socrate e mort.
Profesorul:
– Corect! Acum încearcă unul singur.
Studentul stă, se gândește și zice:
– Toate pisicile au patru picioare. Câinele meu are patru picioare. Deci câinele meu e pisică.
Profesorul:
– Greșit!
Studentul:
– Păi de ce? Mergea bine până la Socrate…
Profesorul:
– Pentru că ai inversat logica.
Studentul:
– Am înțeles… mai încerc o dată: Toți profesorii sunt inteligenți. Dumneavoastră sunteți profesor. Deci sunteți inteligent.
Profesorul (zâmbind):
– Corect!
Studentul:
– Bun… atunci clar logica funcționează doar când vă convine
La doctor
Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede!
Doctorul:
– De când aveți problema asta?
Pacientul:
– Ce problemă?
Doctorul oftează:
– Bun… atunci spuneți-mi, aveți alte simptome?
Pacientul:
– Da… cred că mă costă mult.
Doctorul:
– Cum adică?
Pacientul:
– Păi vin zilnic la consultație și plătesc de fiecare dată… și uit că am mai fost!
La poliție
Un tip sună la poliție:
– Alo, mi-au furat mașina!
Polițistul:
– Calm, domnule. Unde ați lăsat-o?
– În fața casei!
– Și sunteți sigur că a fost furată?
– 100%! Nu mai e acolo!
După 10 minute, omul sună din nou:
– Alo… scuzați… nu mi-au furat mașina…
Polițistul:
– A, ați găsit-o?
– Nu… am realizat că eram în altă parte a orașului și că eu venisem cu autobuzul…
Polițistul:
– Și acum unde sunteți?
– Tot în fața casei… dar nu știu cum am ajuns
