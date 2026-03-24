BANC | „Sunt super bine și fericit”

Râsul este terapie și nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care și-a făcut o relație. Însă, de când a început povestea de iubire, acesta a început să uite de prieteni. Deznodământul este hilar.

– De când ți-ai făcut și tu relație nu mai ieși deloc tu cu noi, nu mai postezi storyuri, nimic. Ești bine?

– Sunt super bine și fericit.

– E lângă tine?!

– Da bă, sunt foarte fericit!

„Domnul polițist, pot să explic”

Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Un francez, un italian și un român călătoreau cu același avion pe locuri apropiate. La un moment dat, după câteva cocktailuri, francezul și italianul au început să se laude:

-Noaptea trecută am făcut dragoste de patru ori cu soția mea, spune francezul. Dimineața, când m-am trezit, mă așteptau niște clătite delicioase, iar ea mi-a spus că mă adoră.

-Eu am făcut dragoste cu soția mea de șase ori noaptea trecută, spuse italianul. Dimineața, mă adepta o omletă gustoasă, iar ea mi-a spus că eu sunt singurul bărbat din lume cu care ar face dragoste.

Românul tăcea…

-Tu de câte ori ai făcut dragoste cu soția ta noaptea trecută? Întreabă disprețuitor italianul.

-O singură dată, răspunde românul.

-Și ce ți-a zis soția ta dimineața, rânji francezul?

-Nu te opri, Ioane!

CITEȘTE ȘI:

BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate

Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă