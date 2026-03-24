Acasă » Bancuri » BANC | „Sunt super bine și fericit”

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 17:57
Râsul este terapie și nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care și-a făcut o relație. Însă, de când a început povestea de iubire, acesta a început să uite de prieteni. Deznodământul este hilar.

– De când ți-ai făcut și tu relație nu mai ieși deloc tu cu noi, nu mai postezi storyuri, nimic. Ești bine?

– Sunt super bine și fericit.

– E lângă tine?!

– Da bă, sunt foarte fericit!

„Domnul polițist, pot să explic”

Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Alte bancuri amuzante

Un francez, un italian și un român călătoreau cu același avion pe locuri apropiate. La un moment dat, după câteva cocktailuri, francezul și italianul au început să se laude:

-Noaptea trecută am făcut dragoste de patru ori cu soția mea, spune francezul. Dimineața, când m-am trezit, mă așteptau niște clătite delicioase, iar ea mi-a spus că mă adoră.

-Eu am făcut dragoste cu soția mea de șase ori noaptea trecută, spuse italianul. Dimineața, mă adepta o omletă gustoasă, iar ea mi-a spus că eu sunt singurul bărbat din lume cu care ar face dragoste.

Românul tăcea…

-Tu de câte ori ai făcut dragoste cu soția ta noaptea trecută? Întreabă disprețuitor italianul.

-O singură dată, răspunde românul.

-Și ce ți-a zis soția ta dimineața, rânji francezul?

-Nu te opri, Ioane!

 

CITEȘTE ȘI:

BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate

Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate
Bancuri
BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate
Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă
Bancuri
Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară, imaginea a fost schimbată de Cotroceni
Gandul.ro
După ce Gândul a scris că pagina Administrației Prezidențiale a rămas înzăpezită, în plină primăvară,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
Insula Iubirii, varianta animată cu fructe: o nouă serie virală pe TikTok
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!
Ce făcea Valentin Sanfira în timp ce Codruța Filip anunța divorțul. Filmarea a fost făcută publică!
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? „N-aș ierta niciodată infidelitatea ...
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira? „N-aș ierta niciodată infidelitatea și violența”
Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă ...
Mihaela Lucia Olenici, profesoară și antrenoare de fotbal, a murit la doar 45 de ani. Boala nemiloasă care a răpus-o
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Vezi toate știrile