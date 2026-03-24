BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care a rămas văduv. Acesta își reface viața, iar deznodământul este hilar.

După trecerea doliului, un bărbat, rămas văduv, se recăsătorește cu sora soției sale decedate.

– Chiar o iubești, sau de ce te-ai însurat cu ea?, îl întreabă un prieten…

– Băi, sincer să-ți spun… nu mai am nervi pentru o nouă soacră!

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.

Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…

