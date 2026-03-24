BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 16:23
BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care a rămas văduv. Acesta își reface viața, iar deznodământul este hilar.

După trecerea doliului, un bărbat, rămas văduv, se recăsătorește cu sora soției sale decedate.

– Chiar o iubești, sau de ce te-ai însurat cu ea?, îl întreabă un prieten…

– Băi, sincer să-ți spun… nu mai am nervi pentru o nouă soacră!

Bulă se duce la doctorul de familie

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.

Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…

 

CITEȘTE ȘI:

Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă

Bancul începutului de săptămână | Mi-am instalat autocorect

Intra pe raziculacrimi.ro!
Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă
Bancuri
Bancul de marți | Cum să agați în avion – varianta Bulă
Bancul începutului de săptămână | Mi-am instalat autocorect
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | Mi-am instalat autocorect
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să...
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
Gandul.ro
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
Gandul.ro
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Ce meserie controversată are Carmen Ionescu de la Insula Iubirii 2026. Concurenta din sezonul 10 care ...
Ce meserie controversată are Carmen Ionescu de la Insula Iubirii 2026. Concurenta din sezonul 10 care va ține România cu ochii pe micile ecrane
Imagini virale din Piața Obor, cu o vânzătoare de la gogoșărie și un turist din Danemarca. Cum ...
Imagini virale din Piața Obor, cu o vânzătoare de la gogoșărie și un turist din Danemarca. Cum i-a cerut 11 lei în limba engleză. Culmea, nu știa cum se zice la „unsprezece”, dar a improvizat
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 9 = 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 9 = 5
Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își poate schimba cursul vieții până de Paște: „Totul ...
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își poate schimba cursul vieții până de Paște: „Totul gravitează în jurul lui”
Vezi toate știrile