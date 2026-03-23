Bancul începutului de săptămână | Mi-am instalat autocorect

De: Alina Drăgan 23/03/2026 | 17:51
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi a muncit mult să își instaleze un autocorect nou. Deznodământul este hilar.

M-am chinuit jumătate de oră să-mi instalez un autocorect nou, dar a măritat. Acum pot să screw orice cu vânt fără nicio grijanie. Vă mulțumesc pentru atenția abordată și vă doresc o zi plăcintă!

Cutia milei

Sinagoga rămăsese fără bani cu care să mai ajute oamenii săraci. Cutia milei era și ea goală… Așa că a doua zi de dimineață, casierul lipi pe ușa sinagogii un bilet:

-O femeie căsătorită din cartier are o legătură cu un bărbat necăsătorit. Dacă până mâine dimineață nu apare o bancnotă de 100 în cutia milei, voi fi nevoit să-i dezvălui numele.

A doua zi cutia milei conținea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: „Amână până mâine, să fac rost de bani!”

Alte bancuri amuzante

La o masă stau un croitor, un pantofar și un electrician. După mai multe pahare, discuția se încinge.

Croitorul:

– Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcați, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

– Mai taci cu hainele tale, cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcați, că nu le era rușine pe atunci, dar dacă umblau desculți își loveau picioarele și nu mai puteau merge.

Electricianul:

– Fugiți, bă, de aici cu meseriile voastre de rahat, nu știați că meseria de electrician a fost prima meserie din lume!

Croitorul și cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

– Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeți că a tras cablurile?!

 

 

Un adolescent își întreabă bunicul:

-Tataie, ce e dragostea?

– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.

-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?

-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.

La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.

La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.

-Și la 80 de ani?

-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.

 

