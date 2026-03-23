Bancul de luni | Bulă a pierdut la păcănele banii de chirie

Începuturile de săptămână pot fi dificile pentru oricine. Dar, ca să lăsăm deoparte nostalgia weekendului și să intrăm treptat în ritm, ți-am pregătit un banc amuzant care să mai destindă atmosfera. Protagonistul de astăzi este Bulă, pus față în față cu o situație mai puțin obișnuită, iar „soluția” vine, surprinzător, chiar de la tatăl său.

– Tată, am făcut o mare prostie.

– Ce-ai făcut, Bulă?

– Am pierdut la păcănele banii de chirie. Am rămas în stradă. Ce să fac?

– Bulă, e simplu: Ferește-te de mașini!

Alte bancuri amuzante

„Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie”

Doctore, am fost la dvs. acum 3 ani şi mi-aţi spus să mă feresc de umezeală…

-Da, da, îmi amintesc…

-Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie….

Merge Maria la doctor

Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că varza murata ar fi foarte bună… I-adevărat?

Da, zice doctorul, mai ales cu cârnaţi.

Un dentist, după ce îşi termină lucrarea, îi spune pacientului:

-Îmi faci un serviciu? Poţi să ţipi foarte tare de câteva ori?

-Păi de ce, că de data asta nu a fost chiar aşa de rău?!

-Păi da, dar mai am vreo 5 pacienţi afară şi nu vreau să pierd meciul de la 6!

„Îmi e rușine să vă spun, dar sufăr de priaprism”

Nu vă suparati, doamna doctor, mi-e ruşine să spun dar sufăr de priaprism, am erecţie permanentă. Ce îmi puteţi da?

– Un moment vă rog, după care dispăru şi reveni pentru câteva minute. M-am consultat cu câteva colege şi vă putem oferi casă, masă şi 500.000 de lei pe lună…

Un tip se trezeşte pe masa de operaţie

Un tip se trezeşte pe masa de operaţie şi vede pe un tip în alb.

-Dom-doctor, a reuşit operatia?

-Ce doctor? Eu sunt Sfântu Petru.

Bulă și vizitele

— Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34.

— Ok…

— Apoi cu cotul chemi liftul și apeși pe etajul 3 tot cu cotul și la apartamentul 34 bați cu cotul.

— Da’ de ce trebuie să apăs cu cotul, nu am și eu degete?

— Păi, Bulăăăă, cine te primește cu mâna goală?

