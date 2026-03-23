BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecată magazinul „La 2 Pași”

Un bărbat a dat în judecată magazinul „La doi paşi” pentru că a făcut 873 de paşi până la el şi nu doi.
La interviu
Un tip se duce la interviu pentru un job.
– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență?
– Da, sigur! Am lucrat 5 ani în domeniu.
– Perfect. Și de ce ați plecat de la fostul loc de muncă?
– Păi… firma s-a închis.
– Înțeleg. Și care era rolul dumneavoastră acolo?
– Eu eram paznicul de noapte.
Angajatorul ridică o sprânceană:
– Și… cum de s-a închis firma dacă erați paznic?
Tipul, foarte calm:
– Păi… tocmai de aia caut acum de muncă.
La doctor
Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă gravă… cred că sunt invizibil!
Doctorul nu spune nimic.
– Domnule doctor? Mă auziți?
Tăcere totală.
– Alooo?!
Doctorul ridică telefonul și spune către asistenta:
– Te rog, mai trimite pe cineva… următorul pacient nu a venit încă.
