BANCUL ZILEI | Un bărbat a dat în judecată magazinul „La 2 Pași”

Un bărbat a dat în judecată magazinul „La doi paşi” pentru că a făcut 873 de paşi până la el şi nu doi.

La interviu

Un tip se duce la interviu pentru un job.

– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență?

– Da, sigur! Am lucrat 5 ani în domeniu.

– Perfect. Și de ce ați plecat de la fostul loc de muncă?

– Păi… firma s-a închis.

– Înțeleg. Și care era rolul dumneavoastră acolo?

– Eu eram paznicul de noapte.

Angajatorul ridică o sprânceană:

– Și… cum de s-a închis firma dacă erați paznic?

Tipul, foarte calm:

– Păi… tocmai de aia caut acum de muncă.

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Domnule doctor, am o problemă gravă… cred că sunt invizibil!

Doctorul nu spune nimic.

– Domnule doctor? Mă auziți?

Tăcere totală.

– Alooo?!

Doctorul ridică telefonul și spune către asistenta:

– Te rog, mai trimite pe cineva… următorul pacient nu a venit încă.

CITEŞTE ŞI: BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”

BANCUL ZILEI | Ziua lui TUIU