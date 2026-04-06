Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă a personalului medical”

De: Denisa Crăciun 06/04/2026 | 14:32
Mircea Lucescu este în stare critică. Ce spune spitalul

Mircea Lucescu se află la Terapie Intensivă, acolo unde a fost transferat duminică, după ce starea sa s-a agravat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. El se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București încă din data de 29 martie, atunci când i s-a făcut rău și a leșinat. Starea sa rămâne critică.

Fostul selecționer al României trece prin momente cumplite. Acesta se află la secția de Terapie Intensivă în comă indusă, adică conectat la aparate. Starea sa s-a agravat în ultimele ore și asta pentru că a prezentat aritmii severe în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Mircea Lucescu, la un pas să cedeze

Fostul antrenor al echipei are 80 de ani și este internat la Spitalul Universitar de Urgență București. El a fost transportat în cursul zilei de 29 martie. Acestuia i s-a făcut rău, a leșinat, însă medicii au intervenit la timp pentru a-l salva. Chiar în ziua în care acesta ar fi trebuit să fie externat, vineri, 3 aprilie, Mircea Lucescu a suferit un infarct. Cadrele medicale l-au stabilizat și au comunicat că starea sa este una bună. Ba mai mult, în urma acestei situații, unitatea spitalicească a actualizat permanent informațiile despre fostul selecționer.

În cursul zilei de sâmbătă, 4 aprilie, situația era una favorabilă. Asta până seara, când starea s-a înrăutățit pentru că a prezentat aritmii severe. În acel moment medicii au decis să îl transfere la Terapie Intensivă, acolo unde se află în acest moment. El este în comă indusă, iar inima sa ar mai funcționa doar 10%. Familia și apropiații stau cu sufletul la gură pentru a afla permanent cum evoluează starea sa.

Ce transmit reprezentanții spitalului

Toată lumea așteaptă vești despre Mircea Lucescu. Reprezentanții spitalului au transmis un comunicat, luni, 6 aprilie, despre „Il Luce”. Ei au explicat că trebuie respectată intimitatea pacientului, dar și a familiei care trec prin clipe grele acum.

În Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat fațaă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte, arată comunicatul transmis de spital.

În plus, au spus că nu există informații noi despre starea sa, însă un lucru important de menționat este că în acest moment se desfășoară o ședință complexă a personalului medical pentru a decide conduita terapeutică a acestui caz.

Facem precizarea că nu sunt elemente noi in evoluția stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar.
La acest moment se desfășoară o întalnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public, au adăugat ei prin intermediul comunicatului.

