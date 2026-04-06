Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire dispariția unei adolescente în vârstă de 13 ani, semnalată ca fiind plecată de la domiciliu și de negăsit de la începutul lunii aprilie 2026. Cazul a atras atenția publică după transmiterea unui mesaj de tip RO-Alert.

Potrivit informațiilor disponibile, fata a plecat în mod voluntar de la adresa unde locuia, situată în Sectorul 6 al Capitalei, în data de 3 aprilie 2026. De atunci, nu a mai revenit acasă și nici nu a putut fi contactată, ceea ce a determinat familia să alerteze autoritățile. În urma sesizării, polițiștii au început verificările și au demarat procedurile specifice în astfel de situații, inclusiv mediatizarea cazului la nivel național.

Minora este descrisă ca având o înălțime de aproximativ 1,50 metri și o greutate de circa 45 de kilograme. Are ochii căprui și părul șaten, trăsături care pot ajuta la recunoașterea sa de către persoanele care ar putea intra în contact cu ea. La momentul dispariției, aceasta purta o bluză de culoare neagră și pantaloni evazați, de tip blugi, în nuanță albastră. De asemenea, avea asupra sa o geantă de umăr de culoare crem, un detaliu important pentru identificare.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Daria. Este lege

Cine o vede pe Daria, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.