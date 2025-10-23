Motivul REAL pentru care Bianka și Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa, voiau să plece în Olanda. Noi detalii din anchetă!

Bianka și Toni, doi tineri în vârstă de 20 de ani din Harghita au fost găsiți fără viață într-o mașină, după ce au fost dați dispăruți. Acum, detalii neștiute au ieșit la iveală. Află în articol!

Trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri au fost găsite într-o mașină aflată pe un drum forestier din apropiere de lacul de acumulare Frumoasa. Cei doi au fost dați dispăruți cu 4 zile înainte de descoperirea terifiantă, pe data de 19 octombrie.

„Au dispărut!! László Bianka (20 de ani) și prietenul ei, Tony Covaci (20 de ani), sunt dispăruți de duminică seara. Băiatul are o mașină gri, un Golf 4. Cu această mașină au părăsit localitatea Ghimeș duminică seara, în jurul orei 23:30. Bianka purta panto sport alb-negru”, era mesajul publicat în mediul online imediat după dispariția lor.

Noi detalii despre Bianka și Toni

La o zi de la descoperirea trupurilor fără viață, detalii importante au ieșit la iveală. Se pare că familia fetei ar fi fost împotriva relației dintre cei doi.

Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze ale cauzei morții, printre care și crima urmată de o sinucidere. Cu toate astea, fratele fetei neagă ferm această variantă și susține că relația dintre cei doi era una foarte bună.

„Telefoanele lor erau oprite. Nu sunau deloc. Internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau. Ei au plecat la 00:35 de acasă, noaptea, duminică și nicio cameră de supraveghere nu a văzut încotro au luat-o. Și după a fost anunțată poliția, autoritățile. Nu am primit nicio informație legată de ei și mama, împreună cu cumnata și cu fiica ei au pornit în căutare. Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți, foarte la locul lor. Nu i-am văzut niciodată să își spună un cuvânt rău unul altuia.”, a spus fratele Biankăi, potrivit Digi24.

Bianka și Toni ar fi avut planuri mari împreună. Cei doi tineri își doreau să se mute în Olanda și să își construiască o nouă viață acolo. Drumul lor a luat însă o întorsătură tragică și neașteptată.

