O influenceriță de 26 de ani, înjunghiată mortal în plină stradă! Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a iubitului ei

O tragedie a zguduit comunitatea din sudul regiunii Valle de Aburrá, Columbia, după ce o tânără influenceriță a fost ucisă în plină stradă. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie 2025, în apropiere de localitatea Caldas.

Victima, Estefanía Restrepo Valencia, în vârstă de 26 de ani, era cunoscută pe rețelele sociale sub pseudonimul La Traviesa RP. Aceasta avea o comunitate largă de urmăritori, cu peste 216.000 de persoane pe Facebook și aproape 27.000 pe TikTok, unde publica conținut umoristic, farse și provocări.

Cum s-a întâmplat tragicul eveniment

Potrivit primelor informații, tânăra se afla în compania partenerului său în momentul atacului. Incidentul s-a petrecut în zona La Y, o intersecție care leagă Medellín de Caldas, cunoscută pentru trafic intens și aglomerație. În urma atacului, victima a fost rănită grav în zona cefei, iar agresorii au părăsit locul fără a sustrage bunuri.

Victima a fost transportată la Clinica Las Vegas din Medellín, la câțiva kilometri distanță de locul incidentului. În ciuda eforturilor echipelor medicale, starea tinerei era critică, iar aceasta a decedat la scurt timp după internare. Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a clarifica împrejurările și a stabili dacă actul poate fi încadrat drept crimă cu elemente de violență de tip feminicid.

Înainte de atac, Estefanía a avut o scurtă convorbire telefonică cu un prieten, în timpul căreia vocea sa părea tulburată, iar în fundal se auzea un bărbat cu ton agresiv. Apelul s-a întrerupt brusc, iar ulterior s-a descoperit că tânăra fusese atacată.

„Spun că i-au oprit doi tipi pe o motocicletă pentru a-i jefui și că, în timpul altercației, i-au înfipt un cuțit fiicei mele. Dar nu i-au luat absolut nimic. Avea lănțișorul de aur, inelele, ceasul și telefonul. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dacă totul s-a petrecut acolo, lângă Caldas, de ce a condus până la Medellín, în loc să caute ajutor imediat? Mi-a spus că, în momentul în care a auzit acea voce, apelul s-a întrerupt brusc”, a spus tatăl acesteia.

