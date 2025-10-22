Acasă » Știri » O influenceriță de 26 de ani, înjunghiată mortal în plină stradă! Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a iubitului ei

O influenceriță de 26 de ani, înjunghiată mortal în plină stradă! Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a iubitului ei

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 18:48
O influenceriță de 26 de ani, înjunghiată mortal în plină stradă! Tragedia a avut loc sub privirea neputincioasă a iubitului ei
Foto: social media

O tragedie a zguduit comunitatea din sudul regiunii Valle de Aburrá, Columbia, după ce o tânără influenceriță a fost ucisă în plină stradă. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie 2025, în apropiere de localitatea Caldas.

Victima, Estefanía Restrepo Valencia, în vârstă de 26 de ani, era cunoscută pe rețelele sociale sub pseudonimul La Traviesa RP. Aceasta avea o comunitate largă de urmăritori, cu peste 216.000 de persoane pe Facebook și aproape 27.000 pe TikTok, unde publica conținut umoristic, farse și provocări.

Cum s-a întâmplat tragicul eveniment

Potrivit primelor informații, tânăra se afla în compania partenerului său în momentul atacului. Incidentul s-a petrecut în zona La Y, o intersecție care leagă Medellín de Caldas, cunoscută pentru trafic intens și aglomerație. În urma atacului, victima a fost rănită grav în zona cefei, iar agresorii au părăsit locul fără a sustrage bunuri.

Victima a fost transportată la Clinica Las Vegas din Medellín, la câțiva kilometri distanță de locul incidentului. În ciuda eforturilor echipelor medicale, starea tinerei era critică, iar aceasta a decedat la scurt timp după internare. Autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a clarifica împrejurările și a stabili dacă actul poate fi încadrat drept crimă cu elemente de violență de tip feminicid.

Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Înainte de atac, Estefanía a avut o scurtă convorbire telefonică cu un prieten, în timpul căreia vocea sa părea tulburată, iar în fundal se auzea un bărbat cu ton agresiv. Apelul s-a întrerupt brusc, iar ulterior s-a descoperit că tânăra fusese atacată.

„Spun că i-au oprit doi tipi pe o motocicletă pentru a-i jefui și că, în timpul altercației, i-au înfipt un cuțit fiicei mele. Dar nu i-au luat absolut nimic. Avea lănțișorul de aur, inelele, ceasul și telefonul. Nu știu ce s-a întâmplat acolo.

Dacă totul s-a petrecut acolo, lângă Caldas, de ce a condus până la Medellín, în loc să caute ajutor imediat?

Mi-a spus că, în momentul în care a auzit acea voce, apelul s-a întrerupt brusc”, a spus tatăl acesteia.

Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră

Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă

Tags:
Iți recomandăm
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
Știri
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”
Știri
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda...
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer
Gandul.ro
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce...
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Click.ro
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a...
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Digi 24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea...
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în chirie a apartamentelor
Digi24
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în...
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
kanald.ro
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să...
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
StirileKanalD
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
go4it.ro
Zvon - Apple reduce „drastic” producția de iPhone Air. De ce?
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Fanatik.ro
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!”
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe
Fanatik.ro
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns...
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de...
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
Romania TV
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din...
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2024. Generalul de Gaulle a avut dreptate!
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 octombrie 2024. Generalul de Gaulle a avut dreptate!
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
Gandul.ro
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față:
radioimpuls.ro
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se...
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste...
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au cum să își piardă dreptul de proprietate”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat:...
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi ...
Mara Bănică și Anda Adam, în fața instanței! După jigniri și acuzații dure, jurnalista îi dă “replica” pe cale legală!
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
BDLP – Puceancăi: „N-a fost să fie”
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și ...
Victoria Beckham, mărturii despre infidelitatea lui David Beckham: ”Am traversat furtuna, pur și simplu”
Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină ...
Povestea tânărului care și-a pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi: ”A adus o lumină nouă în viața mea”
Val de ironii pe internet, după ce ANAF a scos un pat la licitație: ”Aveți și pătrunjel confiscat?”
Val de ironii pe internet, după ce ANAF a scos un pat la licitație: ”Aveți și pătrunjel confiscat?”
Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul ...
Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul făcut de Guvern: ”Câtă bătaie de joc!”
Vezi toate știrile
×