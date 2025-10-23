Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa

Bianka Laszlo și Toni Covaci, doi tineri de 20 de ani din Ghimeș, au fost găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din zona Lacului Frumoasa. Primele verificări ale cazului au scos la iveală detalii terifiante.

După aproximativ trei zile de la incident, miercuri după-amiază, maşina a fost găsită pe un drum forestier, într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa. În interiorul autoturismului, cei doi erau decedaţi. Conform primelor date, Bianka avea o rană împuşcată în zona pieptului, iar Toni fusese împuşcat în cap.

Obiectul misterios găsit la locul faptei

Un detaliu care a atras atenţia anchetatorilor este că în maşină a fost găsit un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Acest fapt a făcut ca ancheta să ridice mai multe de întrebare. Printre altele, dacă este vorba de crimă urmată de sinucidere sau de o altă variantă. Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita şi se tratează ca omor, până la finalizarea expertizelor. Acum urmează să fie verificate amprentele și eventualele urme biologice de pe dispozitiv.

Ce a spus comunitatea

Cei doi tineri erau din judeţul Bacău şi formau un cuplu de aproximativ un an. Rudele şi apropiaţii îi descriu ca fiind discreţi, plini de speranţe şi cu planuri mari de viitor. Una dintre dorințele lor era să plece în străinătate pentru muncă, împreună. Comunitatea locală și cei care îi cunoșteau au fost profund afectaţi de vestea dispariţiei şi a descoperirii. Multe mesaje de solidaritate şi condoleanţe au apărut pe rețelele sociale.

Momentul exact al decesului şi modul în care s-au produs împuşcăturile urmează să fie stabilite prin necropsie. Ipoteza principală este crimă urmată de sinucidere, însă anchetatorii nu exclud alte variante. De asemenea, ancheta verifică dacă obiectul găsit, pistolul de asomare, are o legătură directă cu evenimentul. Poliția vrea să știe cine l-a adus acolo și cum a fost folosit.

Sinucidere din iubire sau crimă, în Harghita? Toni și Bianka au fost găsiți fără viață într-o mașină