Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună

Digi RCS-RDS introduce o ofertă specială de Paște, dedicată utilizatorilor care aleg să își porteze numărul în rețea. Campania este disponibilă pentru o perioadă limitată și se adresează atât celor care trec pentru prima dată la Digi, cât și familiilor interesate să reducă valoarea facturii lunare.

Operatorul propune abonamente mobile cu internet și minute nelimitate în România, alături de beneficii de roaming în Spațiul Economic European.

Oferta Digi RCS-RDS de Paşte

Tarifele scad în funcție de numărul de portări realizate pe același contract: 5,08 euro pe lună pentru un singur număr, 4,07 euro pentru două numere, 3,56 euro pentru trei numere și 3,05 euro pentru patru numere portate. Fiecare nivel include un volum diferit de trafic în roaming SEE, de la 7,8 GB până la 4,6 GB.

Clienții pot opta și pentru abonamentele Optim 2 și Optim 3, disponibile de la 2,03 euro pe lună, fără limitări de date pe teritoriul României. Oferta este accesibilă celor care se portează în rețea, activează un abonament mobil și au cel puțin un serviciu fix Digi.

Costă doar 3 euro pe lună

Promoția include și posibilitatea achiziționării de telefoane în rate fixe, pe o perioadă de 24 de luni, direct pe factură. Printre modelele disponibile se numără OPPO A6 4G la 37,5 lei pe lună, OPPO A5 Pro 5G la 45,5 lei pe lună, Redmi Note 15 5G la 54 de lei pe lună și Motorola Edge 60 Fusion la același preț lunar.

Campania se desfășoară între 30 martie și 13 aprilie 2026 și este valabilă exclusiv pentru portări. Tariful minim de 3,05 euro pe lună se aplică doar pentru minimum patru numere portate și contract pe 24 de luni. Plata se efectuează în lei, conform cursului BNR din ziua facturării, iar oferta este disponibilă în limita stocurilor, atât în magazine, cât și online.

