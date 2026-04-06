Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună

De: David Ioan 06/04/2026 | 12:06
Digi RCS-RDS introduce o ofertă specială de Paște, dedicată utilizatorilor care aleg să își porteze numărul în rețea. Campania este disponibilă pentru o perioadă limitată și se adresează atât celor care trec pentru prima dată la Digi, cât și familiilor interesate să reducă valoarea facturii lunare.

Operatorul propune abonamente mobile cu internet și minute nelimitate în România, alături de beneficii de roaming în Spațiul Economic European.

Tarifele scad în funcție de numărul de portări realizate pe același contract: 5,08 euro pe lună pentru un singur număr, 4,07 euro pentru două numere, 3,56 euro pentru trei numere și 3,05 euro pentru patru numere portate. Fiecare nivel include un volum diferit de trafic în roaming SEE, de la 7,8 GB până la 4,6 GB.

Clienții pot opta și pentru abonamentele Optim 2 și Optim 3, disponibile de la 2,03 euro pe lună, fără limitări de date pe teritoriul României. Oferta este accesibilă celor care se portează în rețea, activează un abonament mobil și au cel puțin un serviciu fix Digi.

Promoția include și posibilitatea achiziționării de telefoane în rate fixe, pe o perioadă de 24 de luni, direct pe factură. Printre modelele disponibile se numără OPPO A6 4G la 37,5 lei pe lună, OPPO A5 Pro 5G la 45,5 lei pe lună, Redmi Note 15 5G la 54 de lei pe lună și Motorola Edge 60 Fusion la același preț lunar.

Campania se desfășoară între 30 martie și 13 aprilie 2026 și este valabilă exclusiv pentru portări. Tariful minim de 3,05 euro pe lună se aplică doar pentru minimum patru numere portate și contract pe 24 de luni. Plata se efectuează în lei, conform cursului BNR din ziua facturării, iar oferta este disponibilă în limita stocurilor, atât în magazine, cât și online.

CITEŞTE ŞI: Ai abonament mobil de la Digi RCS-RDS România? Cât plătești în 2026, de fapt

Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților, de Paște, noul smartphone Redmi Note 15 5G

Iți recomandăm
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Știri
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești cazat. Unde este situat
Știri
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești…
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Mediafax
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Gandul.ro
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben!...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Mediafax
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Parteneri
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani:...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Digi 24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis...
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Gandul.ro
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Misiunea Artemis II va atinge punctul culminant astăzi. Echipajul urmează să doboare un record stabilit ...
Misiunea Artemis II va atinge punctul culminant astăzi. Echipajul urmează să doboare un record stabilit de Apollo 13
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești ...
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești cazat. Unde este situat
Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis ...
Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online
Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea ...
Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea vieții mele”
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Vezi toate știrile