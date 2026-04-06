Misiunea Artemis II va atinge punctul culminant astăzi. Echipajul urmează să doboare un record stabilit de Apollo 13

Astronauții aflați la bordul misiunii Artemis II sunt pe punctul de a realiza un moment istoric, urmând să zboare în jurul Lunii și să depășească recordul stabilit de misiunea Apollo 13 în 1970 privind cea mai mare distanță parcursă de oameni față de Pământ.

Lansat săptămâna trecută în prima călătorie a omenirii spre Lună din 1972 încoace, echipajul format din trei americani și un canadian încearcă să depășească distanța maximă față de Pământ atinsă de misiunea Apollo 13.

Misiunea Artemis II va zbura în jurul Lunii

Astfel, ei vor deveni oamenii care ajung cel mai departe de Pământ în cursul zilei de luni, în timp ce vor ocoli Luna, fără a ateriza pe ea, după care vor porni înapoi spre Terra, scrie Associated Press.

Ocolul Lunii, care va dura aproximativ șase ore, promite imagini ale părții îndepărtate a Lunii, zone care au fost prea întunecate sau prea greu de observat pentru cei 24 de astronauți din programul Apollo care i-au precedat. De asemenea, astronauții de la bordul misiunii vor avea parte și de o eclipsă totală de Soare, atunci când Luna va bloca Soarele, dezvăluind porțiuni strălucitoare din coroana solară.

„Vom putea observa Luna, să o cartografiem într-un fel și apoi să revenim în forță”, a declarat directorul de zbor, Judd Frieling.

Recordul deținut de Apollo 13

Astronauții misiunii Apollo 13 sunt cei care au stabilit recordul anterior. Ei au ratat o aselenizare după ce unul dintre rezervoarele de oxigen s-a fisurat în drum spre Lună, în 1970.

Cu cele trei vieți aflate la bord în pericol, centrul de control al misiunii a trecut la o traiectorie de tip „free-return” (revenire liberă) în jurul Lunii, pentru a-i aduce acasă cât mai rapid și eficient. Această rută se bazează pe gravitația Pământului și a Lunii și necesită un consum minim de combustibil.

Strategia a funcționat pentru Apollo 13, transformând misiunea în cel mai mare „eșec reușit” al NASA, scrie sursa citată.

Comandantul Jim Lovell, împreună cu Fred Haise și Jack Swigert, au ajuns la o distanță maximă de 400.171 kilometri față de Pământ, înainte de a face manevra salvatoare de întoarcere în cadrul misiunii Apollo 13.

De ce este importantă misiunea Artemis II

Astronauții misiunii Artemis II urmează aceeași traiectorie în formă de „opt”, deoarece nu intră pe orbita lunară și nici nu aterizează. Totuși, distanța lor față de Pământ ar trebui să o depășească pe cea a Apollo 13 cu peste 6.600 kilometri.

Christina Koch, membră a echipajului de pe Artemis II, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că ea și colegii săi nu se concentrează pe recorduri, dar acesta este un reper important „pe care oamenii îl pot înțelege și la care se pot raporta”, deoarece îmbină trecutul cu prezentul și chiar cu viitorul, atunci când sunt stabilite noi recorduri.

