Acasă » Știri » Știri externe » Misiunea Artemis II va atinge punctul culminant astăzi. Echipajul urmează să doboare un record stabilit de Apollo 13

De: Daniel Matei 06/04/2026 | 11:58
Sursa foto: Profimedia

Astronauții aflați la bordul misiunii Artemis II sunt pe punctul de a realiza un moment istoric, urmând să zboare în jurul Lunii și să depășească recordul stabilit de misiunea Apollo 13 în 1970 privind cea mai mare distanță parcursă de oameni față de Pământ.

Lansat săptămâna trecută în prima călătorie a omenirii spre Lună din 1972 încoace, echipajul format din trei americani și un canadian încearcă să depășească distanța maximă față de Pământ atinsă de misiunea Apollo 13.

Misiunea Artemis II va zbura în jurul Lunii

Astfel, ei vor deveni oamenii care ajung cel mai departe de Pământ în cursul zilei de luni, în timp ce vor ocoli Luna, fără a ateriza pe ea, după care vor porni înapoi spre Terra, scrie Associated Press.

Ocolul Lunii, care va dura aproximativ șase ore, promite imagini ale părții îndepărtate a Lunii, zone care au fost prea întunecate sau prea greu de observat pentru cei 24 de astronauți din programul Apollo care i-au precedat. De asemenea, astronauții de la bordul misiunii vor avea parte și de o eclipsă totală de Soare, atunci când Luna va bloca Soarele, dezvăluind porțiuni strălucitoare din coroana solară.

„Vom putea observa Luna, să o cartografiem într-un fel și apoi să revenim în forță”, a declarat directorul de zbor, Judd Frieling.

Recordul deținut de Apollo 13

Astronauții misiunii Apollo 13 sunt cei care au stabilit recordul anterior. Ei au ratat o aselenizare după ce unul dintre rezervoarele de oxigen s-a fisurat în drum spre Lună, în 1970.

Cu cele trei vieți aflate la bord în pericol, centrul de control al misiunii a trecut la o traiectorie de tip „free-return” (revenire liberă) în jurul Lunii, pentru a-i aduce acasă cât mai rapid și eficient. Această rută se bazează pe gravitația Pământului și a Lunii și necesită un consum minim de combustibil.

Strategia a funcționat pentru Apollo 13, transformând misiunea în cel mai mare „eșec reușit” al NASA, scrie sursa citată.

Comandantul Jim Lovell, împreună cu Fred Haise și Jack Swigert, au ajuns la o distanță maximă de 400.171 kilometri față de Pământ, înainte de a face manevra salvatoare de întoarcere în cadrul misiunii Apollo 13.

De ce este importantă misiunea Artemis II

Astronauții misiunii Artemis II urmează aceeași traiectorie în formă de „opt”, deoarece nu intră pe orbita lunară și nici nu aterizează. Totuși, distanța lor față de Pământ ar trebui să o depășească pe cea a Apollo 13 cu peste 6.600 kilometri.

Christina Koch, membră a echipajului de pe Artemis II, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că ea și colegii săi nu se concentrează pe recorduri, dar acesta este un reper important „pe care oamenii îl pot înțelege și la care se pot raporta”, deoarece îmbină trecutul cu prezentul și chiar cu viitorul, atunci când sunt stabilite noi recorduri.

CITEȘTE ȘI:

NASA lansează prima misiune cu echipaj uman către Lună după mai bine de 50 de ani. Când și unde poate fi urmărită în direct lansarea

NASA schimbă strategia: bază permanentă pe Lună cu 20 de miliarde de dolari, proiectul Gateway pus pe pauză

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A murit cel mai bătrân om din lume. În câteva zile urma să împlinească 126 de ani
Showbiz internațional
A murit cel mai bătrân om din lume. În câteva zile urma să împlinească 126 de ani
Emmanuel Macron, replică după ironiile lui Donald Trump la adresa lui: „Comentariile nu sunt nici elegante, nici la înălțime”
Showbiz internațional
Emmanuel Macron, replică după ironiile lui Donald Trump la adresa lui: „Comentariile nu sunt nici elegante, nici la…
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Mediafax
Controversă digitală. Prietenos sau pasiv-agresiv? Un emoji, două generații
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Gandul.ro
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben!...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Mediafax
Donald Trump refuză invitația de a veni în România
Parteneri
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani:...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Digi 24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis...
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Gandul.ro
Temperaturi de vară în mare parte a țării, urmate de un Cod Galben! Avertismentul ANM
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Ministrul Sănătății, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: ”Mi-e greu să speculez”
Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună
Oferta Digi RCS-RDS de Paşte. Costă doar 3 euro pe lună
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești ...
Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești cazat. Unde este situat
Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis ...
Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online
Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea ...
Ce spune Codruța Filip despre mariajul cu Valentin Sanfira. Ce detalii au ieșit la iveală: „Dezamăgirea vieții mele”
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Codruța Filip a trecut peste divorț. Unde a fost filmată vedeta
Vezi toate știrile