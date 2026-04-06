Un hotel din Europa îți dă bani înapoi dacă vremea nu este favorabilă, în perioada în care ești cazat. Unde este situat

De: Denisa Crăciun 06/04/2026 | 11:57
Un hotel din Pornic oferă bani turiștilor dacă plouă/ Sursa:pexels

Se întâmplă de multe ori, în general primăvara și toamna, când vremea este instabilă să nu te poți bucura de vacanță. Dacă plănuim din timp vacanța și ne decidem în ce perioadă mergem și unde ne cazăm, nu putem ști cu exactitate cum va fi vremea în acea perioadă. Din acest motiv, se întâmplă uneori să prindem o climă mai puțin prietenoasă.

Cazarea este un element important atunci când ne decidem să mergem în vacanță. În cazul unor fenomene precum ninsoare sau ploaie care pot împiedica vizitarea obiectivelor turistice trebuie să ne adăpostim la hotel. Hotelierilor le este indiferent dacă vă petreceți zilele de relaxare în unitate sau mergeți să explorați orașul. Cu toate acestea, există un hotel spectaculos care este de partea turiștilor. În cazul în care vremea nu este favorabilă, cazarea are o ofertă unică.

Unde se află hotelul care îți dă bani dacă plouă

O asemenea situație este unică. Nu toți hotelierii pun preț pe bunăstare a clienților. Totuși, dacă vrei să mergi în vacanță fără să fi nevoit să verifici zilnic aplicațiile de meteorologie, trebuie să te duci în Pornic, situat pe Coasta Atlanticului. Ei au lansat o ofertă incredibilă, după ce în primele trei luni ale acestui an a fost vreme ploioasă aproape în fiecare zi, iar asta a dus la o scădere considerabilă a turiștilor.

Luna ianuarie este întotdeauna destul de liniștită pe coastă. Anul acesta, februarie a fost deosebit de umed, iar turismul a fost dificil. Dacă vremea este frumoasă, vin, iar dacă nu este, nu vin. Cu toate acestea, vremea se schimbă tot timpul pe litoral, a spus Stephane Bertrand, administratorul complexului.

Strategia la care s-au gândit angajații hotelului a fost că dacă implementează această ofertă vor veni mai mulți oameni. Ea a fost impusă la mijlocul lunii martie și este valabilă până pe data de 30 aprilie. Pentru o zi ploioasă în care oamenii nu s-au putut bucura de plajă, hotelul rambursează un euro pe noapte. De asemenea, pun la dispoziție accesul la spa, ciocolată de casă și alte delicateze tradiționale.

Nu este atât de mult vorba de impactul financiar, cât de a atrage atenția și a-ți spune: „Pot veni. Asta îmi oferă ceva în plus”. Inițiativa se adresează tuturor, a transmis Stephane Bertrand.

