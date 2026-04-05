Vacanță ca în filme pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Unde au ajuns în Italia

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sărbătorescu Floriile departe de casă. Cei doi soți și-au rezervat o vacanță de 5 stele în Italia și o cazare pe măsură: cu vedere spectaculoasă spre unul dintre cele mai cunoscute obiecte turistice din Roma.

Cu doar o săptămână înainte de Paște, Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au răsfățat cu o vacanță romantică de 5 stele. Cei doi soți au ales ca destinație Italia, mai exact Roma. După sosire, au început imediat să exploreze camera de hotel și împrejurimile.

S-au cazat la un hotel în inima orașului, cu vedere spectaculoasă spre unul dintre cele mai vizitate locuri din Roma: Piața Spaniei. Combinând vizitatul obiectivelor turistice cu relaxarea, cei doi soți nu s-au lăsat până când nu și-au făcut experiența publică pe o rețea de socializare.

Pauza romantică departe de casă pare să le fie prielnică celor doi, în special datorită locului de poveste pe care l-au ales. Atmosfera vibrantă a orașului, combinată cu sosirea lor chiar de Floriile și Paștele catolic, a transformat vacanța într-un moment special.

„Haideți să vă arătăm cazarea. Wow, ce frumoasă e! Au valorificat tot spațiul. Aici este baia, dar spectacolul abia acum începe. Ia uitați unde este cazarea! La Piața Spaniei, fix la scările din Piața Spaniei. E superb! Avem și o ieșire separată, sunt două intrări. Am ieșit din cameră, am venit pe la recepție și gata, am ieșit. Este și o terasă frumoasă acolo. Acum mergem să vizităm, să facem shopping.”, au spus cei doi într-u clip de prezentare.

După ce au făcut turul camerei de hotel, Tavi și Gabriela Cristea au profitat de ocazie și s-au plimbat pe străduțele pitorești din împrejurimi, au vizitat biserici celebre și au savurat preparate din gastronomia locală.

„Azi am încercat un fel de paste care aveau ciocolată rasă și nu era desert. Explicația a fost că „Nonna” (n.r bunica) folosea un cub de ciocolată fondant ca să scadă aciditatea din sosul pentru paste, iar ei au adaptat rețeta. Ce pot să vă spun e că au fost delicioase”, a scris Gabriela Cristea la una dintre postările sale de pe Facebook.

