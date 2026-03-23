Ce a putut să găsească Gabriela Cristea în casa din Italia, pe care a cumpărat-o recent: ”Sunt absolut superbe!”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se află în această perioadă în Italia, alături de fiicele lor, după ce au achiziționat recent o locuință într-o zonă pitorească din regiunea Abruzzo. Vizita are atât un caracter personal, cât și unul practic, deoarece familia a început deja procesul de organizare și reamenajare a noii proprietăți.

Casa cumpărată de cei doi vine la pachet cu o serie de elemente neașteptate, rămase de la foștii proprietari. Inițial, aceștia intenționau să își recupereze o parte dintre bunuri, inclusiv piese de mobilier și un obiect neobișnuit pentru o locuință: o motocicletă veche. În urma discuțiilor, planurile s-au schimbat, iar majoritatea acestor obiecte au rămas în posesia noilor proprietari.

Ce comori a găsit Gabriela Cristea în casa din Italia

Descoperirile făcute în interiorul casei au atras rapid atenția Gabrielei Cristea, care a remarcat valoarea estetică și potențialul decorativ al obiectelor găsite. Printre acestea se numără mai multe dulapuri din lemn, oglinzi decorative și un set complet de mobilier compus dintr-un dulap, două noptiere și o oglindă. Aceste piese se remarcă prin faptul că sunt pictate manual, ceea ce le conferă un caracter unic și o valoare artistică aparte.

„Sunt niște piese absolut superbe. Deja am vorbit cu cineva în România și care a recondiționat câteva piese (…) Motocicleta se poate reface, bine, am putea să o folosim ca decor (…) Voiam să vă arăt această piesă, care este absolut superbă (…) Sunt, de fapt, trei piese. Oglinda, cele două noptiere (…) Asta cred că am reuși să o facem cu ușurință (…) Este un set de piese de mobilier (…) Este un dulap din lemn. Mai avem multă mobilă, avem și o masă care e din lemn masiv (…) Oricum se pot reface și astea”, a spus Gabriela Cristea, pe Instagram.

Pe lângă mobilier, motocicleta descoperită în locuință reprezintă unul dintre cele mai interesante elemente. Deși nu mai este în stare perfectă de funcționare, aceasta are potențialul de a fi restaurată și transformată într-un obiect decorativ de impact. Ideea de a integra un astfel de element într-un design interior sugerează o abordare creativă și neconvențională în amenajarea spațiului.

Planurile familiei includ recondiționarea majorității pieselor găsite, proces care ar putea implica specialiști în restaurare. Există deja intenția de a colabora cu persoane din România care au experiență în readucerea la viață a mobilierului vechi. Astfel, obiectele descoperite nu doar că vor fi păstrate, dar vor fi transformate în elemente centrale ale designului interior.

